المشهد اليمني الأول

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، وفاة السفير الإيراني لدى اليمن حسن إيرلو صباح اليوم الثلاثاء متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

وأضاف خطيب زاده أنّ “إيرلو كان قد أصيب بهجومٍ كيمياوي أثناء الحرب العراقية- الإيرانية، ثم أصيب بفيروس كورونا في مكان مهمته في اليمن، وعاد إلى بلاده في ظروف غير مؤاتية بسبب التعاون المتأخر من بعض الدول”، لافتاً إلى أنه “على الرغم من استخدام جميع مراحل العلاج لتحسين حالته الصحية، إلا أنه توفي فجر اليوم”.

وعزى رئيس الوفد الوطني الناطق الرسمي لأنصار الله محمد عبدالسلام، القيادة الإيرانية والشعب الإيراني في وفاة السفير حسن ايرلو.

وقال عبدالسلام في تغريده على تويتر اليوم: تعازينا الخالصة إلى القيادة الإيرانية والشعب الإيراني العزيز وإلى أسرة السفير الإيراني لدى اليمن المغفور له حسن ايرلو تغمده الله بواسع الرحمة.

يُذكر أنّ إيرلو وُلد في شهرري، جنوب طهران، وهو دبلوماسي وعمل منذ سنوات في وزارة الخارجية الإيرانية وخبيراً في الشؤون العربية.

ومن المسؤوليات التي تولاها، “مسؤول طاولة اليمن” في وزارة الخارجية الإيرانية بعد بدء العدوان على اليمن عام 2015، ومنسق المساعدات الإنسانية الإيرانية إلى اليمن، والتنسيق مع الأمم المتحدة. وكما كان نائب المساعد الخاص لوزير الخارجية الإيراني لشؤون من عام 2015 إلى عام 2020 قبل توليه منصب سفير إيران في صنعاء.