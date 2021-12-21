المشهد اليمني الأول

خرج مطار صنعاء عن الجهوزية الكاملة لإستقبال أي رحلات أممية سواء للإغاثات الإنسانية من المواد الغذائية أو الصحية أو الرحلات الخاصمة بممثلي الأمم المتحدة.

وقد خرج مطار صنعاء رسمياً عن الخدمة والجاهزية لإستقبال أي رحلات الأمم المتحدة بداء من هذا اليوم، بسبب استهدافه بغارات تحالف العدوان الأخيرة.

وعقدت وزارة النقل والهيئات التابعة لها، اليوم الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا على أنقاض معهد الطيران المدني والارصاد بمطار صنعاء الدولي.

وخلال المؤتمر أعلن مدير مطار صنعاء خالد الشايف خروج المطار عن الجاهزية إثر تعرض منشآته لقصف تحالف العدوان مساء الأمس.

وأشار وكيل الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد رائد طالب إلى أن طيران تحالف العدوان استهدف مساء الأمس معهد الطيران المدني للأرصاد ومبنى الحجر الصحي وهناجر الشحن وبوزرات تموين وقود الطائرات.

وأعلن عن تعليق الرحلات الجوية أمام منظمات الأمم المتحدة حتى إشعار آخر لضمان سلامة رحلات الأمم المتحدة وموظفيها. وأوضح رائد طالب أن الأمم المتحدة كانت قد قدمت، خلال الشهر الماضي، ضمانات بالعمل على عدم استهداف مطار صنعاء الدولي خلال الفترة المقبلة وما جرى مخالف تماما.

من جانبه قال مدير عام شركة النفط اليمنية عمار الأضرعي إن تكاليف أضرار غارات العدوان على منشآت ومعدات شركة النفط بمطار صنعاء الدولي يوم أمس تجاوزت 3 ملايين دولار. وأضاف أن أضرار الغارات تركزت في بوزرات تموين الطائرات بالوقود ومعدات الأمن والسلامة الخاصة بها وأضرار فادحة بمبنى إدارة تموين الطائرات.

وكان طيران العدوان السعودي الأمريكي استهدف بسلسلة غارات، مساء أمس الاثنين، مطار صنعاء الدولي ما تسبب بأضرار كبيرة في مرافق المطار أخرجته عن الجاهزية.