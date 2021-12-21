المشهد اليمني الأول

الحكم باعدام لـ3 بينهم مرتكب جريمة قتل 33 شخصا بالمركز الثقافي

ادانت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة اليوم الثلاثاء 3 مدانين بينهم الارهابي رياض العامري بتهمة الانتماء للقاعدة.

وحكمت المحكمة في جلستها التي عقدت اليوم برئاسة القاضي ابراهيم العزاني وحضور القاضي خالد عمر ممثل الادعاء وأمين سر الجلسات ذي يزن الحبيشي بالاعدام حدا وتعزيرا على 3 متهمين بينهم الارهابي رياض العامري بالانتماء للقاعدة والقيام باعمال اجرامية بينها تفجير المركز الثقافي بمحافظة إب والذي ادى إلى استشهاد 33 شخصا اثناء الاحتفال بالمولد النبوي الشريف خلال يناير 2015م

وتتهم النيابة العامة كلا من :



1- رياض رفيق احمد علي العامري الامانة محبوس

2- عمر عبده علي الكشري الامانة محبوس

3- عبدالمجيد محمد عبدالله القاضي إب

4- عبدجالغني حسين على حيدر الامانة محبوس

5- محمد عبده يحيى صالح الظاهري إب محبوس

6- حسين مطهر سعيد عثمان السامعي الامانة محبوس

7- مالك أحمد لطف أحمد العمراني الامانة محبوس

8- عبدالغني خليل حمود ناصر الزرقة حجة محبوس

9- باسم عصام سعيد عبده المقطري الامانة محبوس

10- عبدالمعين عبد الغفور محمد الصيادي الامانة محبوس

11- علي أحمد صالح حميده البيضاء محبوس

12- عارف ناجي صالح العميسي إب محبوس

13- ياسر محمد قاسم الضيفي مارب محبوس

14- كمال محمد أحمد حمود إب محبوس

15- بندر سعيد عثمان السامعي الامانة محبوس

16- المنتصر صالح غالب الواقدي الامانة محبوس

17- ابراهيم عبده احمد السلطان الامانة محبوس

18- عمر عبدالله احمد الشعبي ذمار محبوس

19- محمد عايد محمد سعد القباطي الامانة محبوس

20- ابو بكر احمد ماجد النابهي الامانة محبوس

21- فارس أمين نصر هاشم الجماعي الامانة محبوس

22- عبد الله علي ناجلي دليل مأرب محبوس

23- محمد يحيى محمد عبد الله الاديب الامانة محبوس

24- زياد علي محمد القاضي الامانة محبوس

25- عبدالله أحمد عتيق البالي البيضاء محبوس

26- زكريا حميد مقبل الكامل مقيم في السعودية محبوس

27- حبيب فيصل محمد عبدالله الصلاحي مقيم في السعودية محبوس

بالاشتراك في عصابة مسلحة للقيام بأعمال إجرامية منها القيام بمهاجمة القيادات العسكرية والامنية والمباني الحكومية ووسائل النقل وضباط وأفراد القوات المسلحة والامن والتفجير ونهب الاموال والاختطاف بقصد الاضرار بأمن الوطن واستقراره وزعزعة الامن والسكينة العامة وأعدوا لذلك المخطط عدته من أسلحة وذخائر وعبوات ناسفة وقنابل وأجهزة تفجير وبطاريات مختلفة.

إضافة الى أدوات كهربائية وأجهزة اتصالات ومنشورات ومواقع الكترونية وقاموا بالرصد والمراقبة للعديد من المنشآت والشخصيات وما إن استكملوا عدتهم توزعو الادوار فيما بينهم وقاموا بصفتهم التنظيمية باتكاب الافعال الاجرامية المبينة في قرار الاتهام.

وعلى الصعيد ذاته ادانة المحكمة ذاتها مدانين اثنين وهم بشير علي الحسام وماجد احمد الموشكي بالتخابر واعانة العدوان والادلاء بمعلومات للعدو عن الجيش واللجان الشعبية وتحركات القوات المسلحة والامن وبما يمس سيادة الجمهورية اليمنية ونحن في حالة حرب مع العدوان. حيث حكمت عليهم بالحبس 5 سنوات لكل منهما.