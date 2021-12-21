المشهد اليمني الأول

معارك مأرب الآن.. مواقع استراتيجة هامة جديدة اثر هجوم واسع للجيش واللجان الشعبية على مواقع المرتزقة وباليستيات تتدخل وتقصف مواقع واشتعال نيران كثيفة (التفاصيل)

معارك مأرب الآن.. مواقع استراتيجة هامة جديدة اثر هجوم واسع للجيش واللجان الشعبية على مواقع المرتزقة وباليستيات تتدخل وتقصف مواقع واشتعال نيران كثيفة (التفاصيل)

أفادت مصادر محلية في مأرب، اليوم الثلاثاء، عن هجوم واسع للجيش واللجان الشعبية على مواقع مرتزقة العدوان في مـأرب.

وأكدت المصادر، أن قوات الجيش واللجان الشعبية شنت هجوم على مواقع المرتزقة في جبهة البلق الشرقي باتجاه الفلج.

وأضافت، أن قوات الجيش واللجان الشعبية سيطرت على مواقع مهمه في العطيف ونخلا شمال مدينه مـأرب.

استهداف باليستي

على ذات السياق، أفادت مصادر قبلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن سماع دوي انفجار عنيف داخل مدينة مـأرب.

وأكدت، أن الإنفجار نتج عن استهداف صاروخي لقوات الجيش واللجان الشعبية على مواقع قوات مرتزقه العدوان.

وأشارت الى أن الإنفجار تبعه اشتعال نيران كثيفة، الأمر الذي يؤكد أن الباليستية أصاب مخزن أسلحة تابعة للمرتزقة.