المشهد اليمني الأول

“خاص”

يا حفيد سلمان الفارسي حسن ايرلو.. اليمن لن تنساك كنت نصيراً واخٍ ومرابط وشهيداً في زمن بغي وطغيان وتوحش الخصم القريب لمصلحة العدو البعيد واشنطن تل ابيب

جاء محفوفاً وغادر منقولآ

حفيد سلمان الفارسي ” حسن ايرلوا” وقبل عام جاء الى يمن الايمان والحكمة كسفير لبلاده الجمهورية الاسلامية الايرانية وصنعاء الصمود والمحاصره تستقبله محفوفا وبالسجاد الاحمر.

وقبل يومين ودعته صنعاء مريض محمولا ومنقولا الى وطن سلمان الفارسي رضوان الله عليه وكانت الفاجعة للاهل والاحبة فحسن ايرلوا شهيدا بمرض وباء الكورونا ومبارك له الاصطفاء شهيداً والعزاء للاهل والاحبة على فقدان عزيز عليهم وما بدلوا تبديلا.

الفارسي بالوفاء والاعرابي والعربي بالتنكر

خلال ست سنوات عدوان حول العدو الامريكي الصهيوني يمن الايمان والحكمة اليمانية الى سجن كبير ل 30مليون نسمة والسجان سعودي اماراتي بالحصار والدمار والنهب والجوع والافقار والقتل والتقتيل وبفتاوى التكفير الوهابي الاخواني المتوحش وفي سنة سابعة عدوان جاء حفيدسلمان الفارسي الى يمن الايمان مرابطاً واخٍ ونصيراَ في زمن تنكر فيه الجار السعودي والشقيق العربي المسلم والمسلم الاعجمي.

كذٰلك في زمن جحد فيه ابناء جلدتنا بالوطن والمواطنة في زمن الموافقة الضمنية للشرق والغرب والوسط الاوروبي لصفقة لقتل وتركيع اليمن وبالاهداف الغير المُعلنة تفكيك وتمزيق ونهب وافقار لمصلحة المفسدين بالارض وبمعزوفة الديانة الابراهيمية واقحاح العرب هم فرس ويمن الايمان هم مجوس.

وفي عز الظلام جاء الحسن ايرلو حفيد سلمان الفارسي فكان وبحق الاخ والصديق والشقيق خلال سنة واحدة فقط ووباء الصهاينة اليهود الكورونا يتمكن منه والعدو السعودي باعاقة عودته الى وطن سلمان الفارسي فاستحق رتبة شهيد ونال الاعداء كل الاعداء لعنات الانسانية والتاريخ.

اليمن لن تنساك

سينتصر يمن الانصار والايمان على العدوان واهل الوفاء بالوفاء ويمن الاوس والخزرج الانصار لا ولن ينساك ياحفيد سلمان الفارسي يا حسن ايرلوا وكيف لا؟ وانت من جاء الى صنعاء اليمن وهي تحت الحديد والنار وكيف لا؟ وانت من اتى الى اليمن صنعاء في زمن مغادرة وغدر كل السلك الدبلوماسي ليمن التاريخ وباب اليمن ليمن الاصالة والعراقة.

نعم يا حسن ايرلوا كنت الاول والوحيد من الخارج بالداخل اليمني المحاصر بالقصف والسياسة وحقا على يمن الانصار رفع القبعة للشهيد الفارسي حسن ايرلوا.

سلام الله على روحه الطاهره

سلام الله على الشهيد الفارسي في ذكرى اسبوع الشهيد اليمني

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المشهد اليمني الأول

المحرر السياسي

21 ديسمبر 2021م