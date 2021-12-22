المشهد اليمني الأول

كسر قوات الجيش واللجان الشعبية، اليوم الأربعاء، محاولة زحف لقوى العدوان جنوب محافظة الحديدة وكبدوهم خسائر فادحة.

وأفاد مصدر عسكري بأن قوى العدوان نفذت زحـفا واسعا باتجاه مناطق شمال شرق مديرية حيس بالحديدة استمر عدة ساعات رافقه تحليق مكثف لطائرات العدوان دون أن يحققوا أي تقدم يذكر.

وأكد المصدر أن قوات الجيش واللجان الشعبية أحبطت محاولة الـزحف شرق حيس وأوقعت بالقوات المهاجمة خسائر كبيرة في عددهم وعتادهم.

يذكر أن قوى العدوان، وعقب انسحابها المخزي خلال الأيام الماضية من مناطق واسعة في الحديدة، تسعى لتحقيق أي تقدم في مناطق جنوب الحديدة، مرتكبة جرائم بحق المدنيين في خروقات مستمرة لاتفاق السويد.