المشهد اليمني الأول

ورد الآن.. صنعاء تتوعد بردود قاسية ومتنوعة بين الصواريخ والمسيرات وأخرى غيرها لاتجعل السعودية أمنه في المستقبل (وهذا ما سيحدث خلال الأيام القادمة)

ورد الآن.. صنعاء تتوعد بردود قاسية ومتنوعة بين الصواريخ والمسيرات وأخرى غيرها لاتجعل السعودية أمنه في المستقبل (وهذا ما سيحدث خلال الأيام القادمة)

كشفت صنعاء، اليوم الأربعاء، خيارها الوحيد لمواجهة تداعيات إخراج تحالف العدوان لمطار صنعاء عن الجاهزية، يتزامن ذلك مع إعلان التحالف تحويل مسار الرحلات المتجهة إلى اليمن إلى مطارات سعودية في خطوة وصفت على أنها محاولة لتشديد الحصار على اليمن.

وقال عضو المجلس السياسي الأعلى، محمد الحوثي، إن الحل الوحيد هو تدمير المطارات السعودية بما فيها المدنية في إشارة إلى إمكانية شن قواته التي تقصر هجماتها على منشآت عسكرية واستراتيجية.

وجاء تعليق الحوثي عشية إعلان تحالف العدوان إغلاق مطار صنعاء الدولي بعد إخراجه عن الجاهزية بغارات مكثفة منتصف الأسبوع، وكذا دعوته المنظمات الأممية لتحويل مسار رحلاتها إلى المطارات السعودية.

وزير الخارجية

على ذات السياق، علق وزير الخارجية اليمني، هشام شرف عن التصعيد الأخير لتحالف العدوان على مطار صنعاء واخراجه عن الجاهزية.

وقال هشام شرف يحاول تحالف العدوان التضييق علينا مرةً أخرى اقتصادياً كما يحاولون عزل البلاد. وأكد شرف نستطيع: إلحاق الأذى بهم بمختلف الطرق بعيداً عن الطائرات أو الصواريخ.

وأضاف شرف: نستطيع إلحاق الأذى قوى العدوان بمختلف الطرق التي لا تجعل للسعودية أماناً في المستقبل.