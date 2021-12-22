المشهد اليمني الأول

ورد الآن.. مؤامرة كبرى في جبهات مأرب برئاسة صغير بن عزيز وضغوطات غير مسبوقة للتخلص من هذا الطرف وبمساعدة الحوثيين (تفاصيل صادمة)

ورد الآن.. مؤامرة كبرى في جبهات مأرب برئاسة صغير بن عزيز وضغوطات غير مسبوقة للتخلص من هذا الطرف وبمساعدة الحوثيين (تفاصيل صادمة)

أفادت مصادر ميدانية في جبهات مأرب، عن مؤامرة قبيحة تجري بين صفوف مرتزقة العدوان لتصفيات قيادات وبإدارة رئيس هيئة الأركان صغير بن عزيز.

وأكدت المصادر، أن صغير بن عزيز، يدفع بقيادات ميليشيا الإصلاح الى مقدمة الصفوف للصراع مع قوات الجيش واللجان الشعبية للتخلص منهم واستبدالهم بقيادات عفاشية.

وأشارت المصادر، الى أن قد تم تطبيق هذه الإستراتيجية، الأمر الذي أدى الى مصرع قيدات كبيرة من ميليشيا الإصلاح كالعميد عبد الله محمد الحمزة المرقشي (ابو منيرة) في جبهات مأرب خلال الأيام الماضية.

يشار الى تهيئة غير مسبوقة لحزب المؤتمر العفاشي في المجال السياسي والعسكري، واعادة ترتيبات وتموضعات حتى في المناطق الجنوبية.