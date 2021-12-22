المشهد اليمني الأول

عاجل الآن.. قناة المسيرة تقطع بث برامجها المباشرة وتنشر خبرا عاجلا عن حدث مأساوي (التفاصيل بالصورة)

عاجل الآن .. قناة المسيرة تقطع بث برامجها المباشرة وتنشر خبرا عاجلا عن حدث مأساوي (التفاصيل بالصورة)

نشرت قناة المسيرة الفضائية، قبل قليل من مساء اليوم الأربعاء، خبرا عاجلا عن خبرا ماساوي لوفاة السفير الإيراني لدى اليمن.

ونقلت قناة المسيرة عن وكالة سبأ: أن رئيس الجمهورية مهدي المشاط يبعث برقية عزاء ومواساة إلى رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي في وفاة السفير الإيراني لدى اليمن حسن أزير إيرلو.

وأشاد الرئيس المشاط في برقية العزاء بالمواقف النبيلة للسفير إيرلو، حيث كان مثالاً للسفير المخلص لعمله والدبلوماسي الهادف لتوثيق العلاقة بين البلدين والشعبين الشقيقين، مستفيدًا من زاده الإيماني وخبرته العلمية والمعرفية وتسلمه مسؤولية شؤون اليمن في الخارجية الايرانية قبل تعيينه.

ولفت إلى أن السفير والدبلوماسي حسن إيرلو، تجشم المخاطر والمتاعب الناجمة عن العدوان والحصار على اليمن ليظهر مظلومية الشعب اليمني ويخفف من معاناته ويطوّر العلاقة بين البلدين والشعبين اليمني والإيراني.

وقال رئيس المجلس السياسي الأعلى “أتقدم إليكم وعبركم بأحر التعازي والمواساة للشعب الايراني الشقيق وإلى أسرة الفقيد حسن أزير إيرلو سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى اليمن الذي وافته المنية إثر إصابته بمرض عضال لم تتمكن الإمكانيات الطبية الضعيفة في صنعاء من اسعافه، جراء الحصار الذي تفرضه دول تحالف العدوان الأمريكي السعودي”.

وأضاف” لقد أدى تلكؤ وتأخر دول تحالف العدوان بقيادة أمريكا في السماح بنقله جوًا من مطار صنعاء إلى وفاته ليصبح شهيدًا للحصار الأمريكي الجائر المفروض على اليمن”.

وأعرب الرئيس المشاط عن بالغ التعازي وعظيم المواساة للرئيس الإيراني وأسرة السفير إيرلو والشعب الإيراني الشقيق بهذا المصاب .. مبتهلاً إلى المولى جلّت قدرته أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. ” إنا لله وإنآ إليه راجعون “.

وكان أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، وفاة السفير الإيراني لدى اليمن حسن إيرلو صباح اليوم الثلاثاء متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

وأضاف خطيب زاده أنّ “إيرلو كان قد أصيب بهجومٍ كيمياوي أثناء الحرب العراقية- الإيرانية، ثم أصيب بفيروس كورونا في مكان مهمته في اليمن، وعاد إلى بلاده في ظروف غير مؤاتية بسبب التعاون المتأخر من بعض الدول”، لافتاً إلى أنه “على الرغم من استخدام جميع مراحل العلاج لتحسين حالته الصحية، إلا أنه توفي فجر اليوم”.