المشهد اليمني الأول

فساد مؤسسة الاسمنت – مصنع اسمنت باجل” النيوكابتل يحتكر شراء “5000” كيس اسمنت يوميا وبسعر اقل ومصنع باجل يطحن كلنكير مستورد ردئ والقرار السياسي يعيد الشاكي للمشكو بهم والاجهزة الرقابية ساكنة والمصنع يغرق بالديون والفساد مبهرر والعامل يطالب بمستحقات التامين الصحي اسوة بمصنع عمران وموظفي الادارة العامة صنعاء ولامجيب.

احتكار النيوكابتل

ممول تشغيل خط التوسيع الثالث المصنع الصيني الجديد في مصنع اسمنت باجل المُسمى ” نيو كابتل ” يحتكر شراء ” 5000 “الف كيس اسمنت يوميا من انتاج طحن الكلنكير المستورد وبسعر اقل من السعر المباع لوكلاء الاسمنت وبمبلغ 2800 ريال للكيس الواحد هذا وخط التوسيع الثالث لم ينتج بعد اسمنت من مواد خام اليمن من محاجر المصنع.

والخاسر هو المصنع وبالاخص العامل والموظف البسيط ذوي الرواتب المتدنية وخاصة عمال التعبئة والتغليف والذين يطالبو بمستحق العلاج اسوة بعمال وموظفي مصنع اسمنت عمران وموظفي الادارة العامة صنعاء فيقال لهم لاتوجد سيوله مالية ومن يطلب بمستحق الغلاج والتأمين الصحي يقابل باسلوب ارهابي من المتنفذين وقولهم هذا تحريض ! وتحت تهديد التغيير من المناصب الادارية من يتكلم بالحقوق سيتم تغييره! اين الاجهزة الرقابية الرسمية والقرار السياسي من ذلك؟

صناعة الاسمنت

المواد الخام لصناعة الاسمنت هي حجر وتراب تطحن وتخلط وتحرق في افران خاصة وبوقود المازوت وبدرجة حرارة تصل الى اكثر من 1300 درجة مئوية والمادة المُنتجة تسمى ” الكلنكير” هذة المرحلة مُعطلة في مصنع باجل من عام 2009م حتى تاريخه بسب ارتفاع اسعار المازوت وقيل حينها ان الحل هو الانتظار حتي يتم الانتهاء من تشييد خط التوسيع الثالث الخط الصيني والذي يعمل بالفحم الحجري رخيص الثمن والتوسيع لم يعمل حتى تاريخه وبفعل فاعلين.

وقيادة مؤسسة الاسمنت ومصنع باجل من عام 2009 حتى 2019م لم تستورد كلنكير من الخارج والتشغيل كما فعل القطاع الخاص وحقق ارباح مؤكده وتمكن الاستاذ /قاسم الوادعي رئيس مؤسسة الاسمنت الجديد من اعادة تشغيل طاحونة اسمنت في عام 2019م وبكلنكير مُشترى من مصنع عمران وبكميات قليلة وبسعر مرتفع والايرادات لاتغطي النفقات والمصنع يغرق بديون اكثر من قيمته .

النموذج المثالي

الطن الكلنكير المستورد العالي الجودة يضاف له جبس بنسبة 6% ويضاف له مادة البوزلانا بنسبة40% بالحدود العليا وتختلف نسب الاضافة حسب تحليل نسبة العناصر الكيميائية في الكلنكير وانتاج الاسمنت يرتفع والجودة ممتازة والمواصفات الفيزيائية للاسمنت تتحسن وتلائم اعمال الصبة الخرسانية وانتاج البلك واعمال ابناء وصناعة الاسمنت بالقطاع العام ذات سمعة وجودة اصيله وعريقه.

والمصنع يحقق ارباح وبالايفاء بحقوق ومستحقات العمال والموظفين تصرف اتوماتيكيا بدون مطالب ومنشورات وصحافة واعلام ومظاهرات واعتصامات ونيابات وشكاوي وخزينةالدولة ترفد من حسابات عدة وبالمليارات والاستقرار الاجتماعي عال العال .

الواقع الردئ

هناك عمليتين لشراء كلنكير مستورد من الخارج خصيصاً لمصنع اسمنت باجل العملية الاولى عبر متعهد بعد تحييد مصنع باجل من الطيران المعادي وبتسهيل من مندوب الامم المتحدة الذي زار مصنع باجل ووصل الكلنكير الى ميناء الحديدة ولكنه ذهب للقطاع الخاص خلال عام 2019م والعبد لله قام بابلاغ الجهاز المركزي بذلك عبر السلطة الرابعة الاعلام اللاكتروني وكأن شيئا لم يحدث!!

ولاحقاً قيادة مؤسسة الاسمنت وفي مطلع عام 2021 م قامت بالعملية الثانية وبالمخالفة لقانون المناقصات والمزيدات تستورد كلنكير ردئ المواصفات وبسعر 85 دولار للطن الواحد وهو سعر مرتفع لهذة النوعية الرديئة وميناء الوصول عدن واجور النقل الى مصنع باجل ترفع التكاليف وجزء من الكلنكير الجيد وليس الممتاز تم بيعه للقطاع الخاص بالمخالفة لقانون المزيدات.

حيث وصلت قواطر القطاع الخاص الى ساحة مصنع باجل وحملت النوع الجيد وغادرت تحت سمع وبصر القوم والشرفاء بتصوير مقطع فيديو يوثق ذلك والعبد لله سلمه كاملا للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في اغسطس 2021م وببلاغ نشر بالسلطة الرابعة الاعلام الالكتروني وكأن شيئا لم يحدث ” موت ياحمار” والكلنكير ردئ وتم ابلاغ الاجهزة الرقابية وبالصور وعبر السلطة الرابعة.

والرأى العام يوم امس 21 ديسمبر 2021م والواجب الديني يحتم عليها التحرك لاثبات المخالفة وتحريز جزء منها واتخاذ الاجراءات القانونية هذا ان حصل تجاوب من الاجهزة الرقابية خلال الايام القادمة قبل ان يتخلص المتنفذين من بقية الكمية هذا ان شدت فرق الرقابة و المراجعة والمحاسبة الى ساحة مصنع اسمنت باجل الى سجلات مواد الاضافة للكلنكير المستورد والكلنكير المشترى من مصنع عمران الى سجلات الانتاج الى سجلات البيع للممول المحتكر المسمى “نيوكابتل” الى وثائق استيراد الكلنكير في العملية الاولى والعملية الثانية التي يحتفظ بها المتنفذين في الادراج الخاصة ولايجعلوها متاحة للاجهزة الرقابية الرسمية و عيني عينك وهم الدولة والدولة هم.

الرقابة الالهية

بالرقابة الألهية قبل الواجب الوطني قبل الواجب الوظيفي وبعد الحصول على الوثائق والارقام واسقاطها بجداول ورسوم بيانية ومقارنة سعر شراء مؤسسة الاسمنت للطن الكلنكير المستورد مع السعر المشترى لمعامل طواحين الاسمنت للقطاع الخاص تبعا للجوده ثم التحليل الاقتصادي وبالرقابة الالهية التي تخشى الخالق القدوس المنزه ولاتراعي المخلوق الفاسد الظالم المتنفذ.

واثبات كل ذلك بتقرير مسؤول والقول الفصل هل مصنع اسمنت باجل يحقق ارباح او يغرق بديون ولايفي بحقوق العمال والموظفين والمجتمع المجاور كذلك بخدمات الصحة والتعليم والمياة والكهرباء التي كان يحصل عليها من قبل قرار توقيف المصنع سبتمبر 2009.

هذا اذا تحركت فرق الاجهزة الرقابية نحو مصنع اسمنت باجل نحو ميدان العمل وليس الى مكاتب المتنفذين اصحاب الكراسي الدوارة ومناصب القرارات الادارية والقرار الجمهوري التي تحول الباطل حق ومنجزات والحق هو باطل وارجاف.

القرار السياسي غائب

في سبتمبر من عام 2019 من الميلاد تقدم العبد لله ومعه ثلاثة من موظفي مصنع اسمنت باجل بشكوى الى رئيس المجلس السياسي الاعلى المشير الركن / مهدي المشاط يحفظه الله لتصويب الاوضاع الانتاجيةوالادارية والقانونية في مصنع اسمنت باجل بعد سياسه الفساد الممنهج من عام 2007م بالتعطيل وتراكم الديون وغيره.

لهدف الخصخصة مشفوعة بوثائق دامغة لفساد الماضي وكان الامل قويا والثقة مبالغ فيها بان الحل والانصاف سيكون سريعا وخلال ايام واشهر وشهرين بالكثير وتضمنت الشكوى رؤية متكاملة لنقل مصنع اسمنت باجل من مرحلة الخسائر الى مرحلة تحقيق الارباح جاء فيها:

1- تشغيل الخط الاول والثاني لمصنع اسمنت باجل بشراء الكلنكير المستورد من الخارج والرخيص الثمن بالمقارنة مع الكلنكير المشترى من مصنع عمران الغالي السعر وتشغيل طاحونةواحدة والانتاج قليل والايرادات لاتغطي النفقات.

2- اصدار قرار سياسي بتشغيل المصنع الصيني الجديد خط التوسيع الثالث بعد اجراء تقييم شامل فني للمعدات ومدني للمنشئات واداري ومالي للنفقات وتطبيق مبداء المحاسبة للمخالف والى النيابة والمحسن بالتكريم وبعد ذلك يتم التشغيل وبممول من القطاع العام واقترحنا ان يكون التمويل من ايردات ميناء الحديدة.

3- يجب تعيين قيادة جديدة لمؤسسة الاسمنت خاصة منصب الرئيس ونائبه من المجاهدين المؤمنيين الذين يخشون سبحانه وتعالى ومنحها الثقةوالصلاحيات الكاملة بعد عرض للاسلوب الاداري والمالي والانتاجي لرئيس المؤسسة ونائبه وهي امتداد لعقلية الماضي مع توضيح امثلة لذلك والهدف هو الانسلاخ عن ادارة الماضي الفاشلة والفاسدة و لتشغيل مصنع اسمنت باجل بالطاقة الكاملة ولتكون مثل مصنع اسمنت عمران ناجحة و بكل شئ ادارة و انتاج وحقوق ومستحقات وانصاف المظلومين المسحوقين من الادارات السابقة وواجب ايواء النازحين كذلك..

والقرار السياسي يعيد الشكوى والرؤية للمشكو بهم قيادة مؤسسة الاسمنت التي تحليها الى المتنفذين في مصنع اسمنت باجل بطانة الفساد السابقه للرد وكان الرد بعد حوالي سنتين على ارض واقع الانتاج بالكنكير الردئ والمخالف للمواصفات وقانون الخدمة المدنية وكان الرد باغراق المصنع بديون وبملاييين الدولارات للممول المسمى نيوكابتل وكان الرد باحتكار النيوكابتل وشراء الكيس الاسمنتوبسعر اقل من السعر المباع للوكلاء والمواطن وكان الرد مطالبة العمال بحقوق التامين الصحي وكان الرد بارهاب من يطالب بالحقوق ناهيك عن ممارسات اخرى نتركها لحينها

فساد مبهرر

اليوم الكلنكير المستورد ردئ والنيوكابتل المال الخاص مشارك وله نسبة من الانتاج وبثمن اقل للكيس الاسمنت الواحد وكان من الافضل اشراك القطاع العام ميناء الحديدة حينها او هيئة الزكاة ومال الله القطاع العام هيئة الزكاة او ميناء الحديدة مشارك مع مال الله القطاع العام اسمنت باجل والاقربون اولى بالمعروف عمال وموظفي المصنع بينما القطاع الخاص هدفه ارباح وتراكم الراسمال بايدي افراد وشركات والممول او النيوكابتل بالفعل صرف اموال بالدولار وبالملايين وهي ديون مقيده على المصنع.

والمصنع التوسيع لم يعمل ينتج بعد اسمنت بلدي بل مطحنة لانتاج الخارج وعلى الاجهزة الرقابية مراجعة الاموال التي صرفها النيو كابتل وكيف تم صرفها وكلما انتج المصنع اسمنت مطحون قالوا هذا من نصيب النيوكابتل وبثمن اقل وكلما باع المصنع اسمنت مطحون قالوا هذا لتسديد الديون حق متعهد نقل الكلنكير من عدن الى باجل .. هذا لتسديد ديون النيوكابل المقيدة بالدولار . وكلما طالب العامل بحق العلاج قالوا له انت محرض مرجف هذا والمصنع بقرض صيني وبالدولار الامريكي واليوان الصيني و بفوائد تتراكم من سنة الى اخرى ولم يدفع منه دولار واحد.

سلام قرار سياسي

سلام اجهزة رقابية

والعزاء لعمال وموظفي مصنع اسمنت باجل المطالبين بحق العلاج في منطقة تهامة بدرجة حرارة اعلى وامراض على مدار عام انتم محرضين ومرجفين والتغيير سينالكم انتم ولن ينال قوى النفوذ والفساد.

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ابو جميل انعم العبسي

22ديسمبر 2021م