المشهد اليمني الأول

شن طيران تحالف العدوان الأمريكي السعودي، مساء اليوم الأربعاء، غارات عنيفة على العاصمة صنعاء.

وأفادت مصادر محلية، عن شن طيران العدوان غارات عنيفة وسط العاصمة صنعاء.

وأضافت المصادر، غارات شديدة الإنفجار تستهدف جنوب شرق العاصمة صنعاء وتحليق مازال مستمر.

وأكد شهود عيان أن غارات الطيران كانت باتجاه السبعين جنوب العاصمة صنعاء بثلاث غارات شديدة الإنفجار. فيما أفاد مواطنون، أن غارات العدوان استهدفت منطقة السبعين ودار الرئاسة.

فيما أكد سكان محليون، تضرر عدة منازل سكنية بما في ذلك معظم عقود وزجاجات جامع الشعب الصالح سابقا جراء قصف الطيران العنيف الذي استهدف منطقة السبعين جنوب العاصمة صنعاء.

كما أكد سكان عدة أحياء بالعاصمة صنعاء اهتزاز منازلهم من شدة الانفجارات خاصة في السبعين جنوب العاصمة