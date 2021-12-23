المشهد اليمني الأول

أفادت مصادر محلية في محافظة المهرة عن وصول دفعة جديدة من قوات إحتلال أمريكية إلى محافظة المهرة اليوم الأربعاء 22 ديسمبر 2021م.

وقالت المصادر المحلية إن قوات إحتلال أمريكية وصلت الى محافظة المهرة على متن بارجة حربية حيث تتمركز قوات الاحتلال الأمريكي والبريطاني في مطار الغيضة عاصمة محافظة المهرة ذات الموقع الاستراتيجي المطل على ممرات التجارة وإمدادات الطاقة العالمية.

وكان الخائن على ياسر منتحل صفة محافظة المهرة قال في مقابلة تلفزيونية إن هناك دوراً أمريكياً في محافظة المهرة، وحين سألته المذيعة عن الدعم الأمريكي للمهرة، وقال المرتزق علي ياسر عندما زار السفير الأمريكي محافظة المهرة في آخر مرة طلب منه المرتزق دعماً أمريكيا للمحافظة في مجالات التنمية والخدمات.

وأوضح المرتزق علي ياسر أن رد السفير الأمريكي كان كالتالي: “نحن لا نقدم دعما في مجال التنمية ودعمنا مقتصر على تفاصيل أخرى غير التنمية”.

ومن جهة أخرى وفي تغريدة على تويتر رصدها موقع المشهد اليمني الأول كشف القيادي بلجنة اعتصام المهرة، الشيخ/ حميد زعبنوت عن استحداثات عسكرية لـ قوات إحتلال بريطانية في داخل مطار الغيضة بمحافظة المهرة والذي سيطرت عليه قوات إحتلال سعودية في عام 2017م.

كما صرح المرتزق عادل الحسني، في سلسلة تغريدات له على موقع “تويتر”، في أغسطس الماضي واكد على تواجد قوات إحتلال أمريكية وبريطانية في مقرات تحالف العدوان منذ العام 2015م والتواجد الأكبر لهم يتركز في حضرموت ومطار الغيضة بالمهرة.

والجدير ذكره هنا ان مليشيات المرتزقة تقوم بتسليم المواقع الاستراتيجية بالمحافظات الجنوبية وباب المندب لـ قوات إحتلال سعودية إماراتية دون ان تخوض أي معارك مسلحة وبدورها تقوم قوى الاحتلال السعودي الاماراتي بتسليم المواقع الاستراتيجية لقوى الاحتلال الأمريكي الإنجليزي الصهيوني في حضرموت والمهرة وباب المندب وسقطرى.