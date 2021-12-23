المشهد اليمني الأول

قالت الإدارة العامة للمرور في اليمن إن طريق ميدان السبعين باتجاه ميدان التحرير وشارع الستين من فوق وتحت جسر المصباحي بأمانة العاصمة توقف عن الخدمة والحركة المرورية إثر غارة لطيران تحالف العدوان.

ودعت الإدارة الإخوة المواطنين إلى إستخدام الطرق البديلة، واتباع الإرشادات المرورية.

واستهدف طيران تحالف العدوان بثلاث غارات جوية منطقة السبعين وسط العاصمة اليمنية صنعاء وهو ما أثار حالة والخوف والذعر في نفوس المواطنين.

وتسببت الغارات بأضرار جسيمة بمستشفى السـبعين للأمومة، وأضرار بمعظم عقود وزجاجات جامع الشعب وجراء قصف الطيران العنيف الذي استهدف منطقة السـبعين جنوب العاصمة صنعاء.

كما تضررت منازل المواطنين وحالة فزع وخروج لبعض الأهالي من منازلهم جراء قصف طيران العدوان لمنطقة السبعين السكنية بالعاصمة، وتداول مغردون فيديوهات تظهر حالة الفرع التي عاشها السكان بصنعاء.

ونشرت قناة المرور اليمنية على التليجرام مجموعة من الصور الأولية والمشاهد التي تظهر الأضرار الناجمة في جسر ونفق المصباحي في ميدان السـبعين بالعاصمة صنعاء الذي أحدثته غارة لطيران تحالف العدوان السعودي الأمريكي والتي استهدفت الجسر بشكل مباشر.