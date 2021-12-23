المشهد اليمني الأول

أدانت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، اليوم الخميس، إقدام تحالف العدوان الأمريكي السعودي على الاستهداف المباشر والمتعمد لسجن الأسرى في قيادة الأمن المركزي بعدة غارات أدت إلى تدمير بعض مرافق السجن كما أدت إلى حالة هلع كبيرة بين الأسرى.

وقالت اللجنة في بيان “أقدم تحالف العدوان على ضرب محيط سجن الأسرى في مبنى قيادة الأمن المركزي بعدة غارات أدت إلى تدمير بعض مرافق السجن كما أدت إلى حالة هلع كبيرة بين الأسـرى.

وأوضح البيان أن “السجن يحوي أكثر من ثلاثة ألف أسير من أسراهم، كما أن السجن معروف لديهم (العدوان) وسبق إبلاغهم به عبر المنظمات والهيئات الأممية وعبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي قبل أكثر من عامين”، مشيرة إلى استهداف السجن جاء بعد ساعات من زيارة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وحملت اللجنة الوطنية للشؤون الأسرى دول العدوان المسؤولية الكاملة عن حياة الأسـرى وسلامتهم، داعية الأمم المتحدة الأمم المتحدة ومنظماتها العاملة في اليمن إلى التحري الجاد والفاعل لحماية الأسـرى وضمان عدم استهدافهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة ومسألة قيادة تحالف العدوان على هذا الاستهداف الإجرامي.

وشن طيران العدوان، منتصف ليل الأربعاء/ الخميس، سلسلة غارات على العاصمة صنعاء من بينها 3 غارات منطقة السبعين السكنية وغارة استهدفت بشكل مباشر جسر السبعين تقاطع المصباحي.

وأدت غارات العدوان إلى تضرر عدد من منازل المواطنين، وحالة فزع وخروج لبعض الأهالي من منازلهم، كما تضرر مستشفى السبعين للأمومة والطفولة وحدوث حالة فزع في أوساط المرضى.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور خروج طريق ميدان السبعين باتجاه ميدان التحرير، وشارع الستين من فوق وتحت جسر المصباحي بأمانة العاصمة صنعاء عن الخدمة وتوقف الحركة المرورية، إثر غارة لطيران العدوان السعودي الأمريكي.