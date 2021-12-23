المشهد اليمني الأول

انتقدت مؤسسات إغاثية عالمية هجمات العدوان السعودي الأخيرة على مطار صنعاء الدولي والتي اوقفت الرحلات الانسانية وعرضت 30 مليون شخص في اليمن للعزلة تماما عن العالم.

وقالت صحيفة ‏Morning Star ستار مورنينق البريطانية ان طائرات العدوان بقيادة السعودية أطلقت صواريخ بعد ساعة فقط من دعوة الرياض لقوات الأمم المتحدة والمدنيين لإخلاء المنطقة.

واضافت بان المتحدث باسم التحالف تركي المالكي اكد إن الهجمات استهدفت ستة مواقع على الأقل تحت مبرر ومزاعم أن الغارات الجوية لن تؤثر على القدرة التشغيلية للمطار.. لكن مسؤولين في مطار صنعاء اكدوا إن المطار خرج عن الجاهزية بفعل الغارات وانه لم يعد بإمكانه استقبال الرحلات الجوية من الأمم المتحدة أو المنظمات الإنسانية الأخرى.

وعبر المجلس النرويجي عن اسفه لتلك الغارات التي استهدفت مطار صنعاء مؤكدا بانه عقاب جماعي لملايين الفقراء في اليمن.

وقالت المتحدثة باسم المجلس النرويجي للاجئين إيرين هاتشينسون للصحيفة بإن الهجوم “لن يغير الكثير بالنسبة لملايين اليمنيين الفقراء المعزولين بالفعل عن بقية العالم.

واضافت “الآلاف من اليمنيين يموتون دون الكشف عن هويتهم ، في انتظار الرحلات الطبية المنقذة للحياة التي وعدوا بها منذ سنوات ولم يروا تلك الوعود تطبق على ارض الواقع.

وقالت: “ينبغي أن يعمل هذا القصف واغلاق المطار على فتح أعين العالم على الجنون الذي يستهدف ملايين المدنيين الذين لا رأي لهم في هذا العدوان وهذه الحرب”.

واشارت الصحيفة الى مقتل عشرات الآلاف من المدنيين منذ بدء حملة القصف السعودية في مارس آذار 2015. وقالت ان حوالي 30 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة الإنسانية والحماية في اليمن ، وأكثر من 13 مليونًا معرضون لخطر المجاعة ، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة.