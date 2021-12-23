المشهد اليمني الأول

أكد عضو المكتب السياسي لأنصار الله، محمد البخيتي، أن السعودية والإمارات كيانات صنعها البريطاني ويحميها الأمريكي مثلها مثل كيان العدو الإسرائيلي.

وقال البخيتي في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، إن “هذه الكيانات المصطنعة والغريبة عن نسيج المجتمع في المنطقة هي سبب الحروب الداخلية وعدم الاستقرار التي يعيشها العالم الإسلامي.

وعلل ذلك بقوله: لأنها تتحرك في سياق مصالح صانعيها وليس في سياق مصالح مجتمعها”.