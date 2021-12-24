المشهد اليمني الأول

عاجل الآن.. سلسلة انفجارات عنيفة لغارات العدوان على العاصمة صنعاء مستهدفة هذه الأماكن (الأماكن المستهدفة)

شن طيران تحالف العدوان الأمريكي السعودي، مساء اليوم الخميس 23 ديسمبر 2021م، عدد من الغارات على العاصمة اليمنية صنعاء.

وأفادت مصادر محلية، عن شن طيران العدوان السعودي الأمريكي غارات استهدفت أحياء سكنية وسط العاصمة صنعاء.

ولفتت الى أن غارات الطيران استهدفت شمال غرب العاصمة صنعاء بخمس غارات وتحليق مازال مستمر.

وأكد شهود عيان ان غارات طيران العدوان استهدف منطقة في شارع الزبيري بالعاصمة صنعاء.

وكان قد زعم تحالف العدوان، مساء اليوم الخميس، عن انطلاق هجمات باتجاه المملكة من ملعب الثورة، بعد مزاعمه عن انطلاق العمليات اليمنية من مطار صنعاء الدولي وقيامه باستهداف المطار حتى أخرجه عن الخدمة.

وبعد ارتكابه جريمة حرب بتعطيله مطار صنعاء، يتجاهل تحالف العدوان بدعم أمريكي واسع القوانين الدولية متوعداً بتدمير الملعب، مانحاً مهلة 6 ساعات لإخراج الأسلحة حد زعمه.

جرائم مستمرة وسط صمت أممي

وكان قصف طيران العدوان، أمس الأربعاء، بثلاث غارات جوية منطقة السبعين وسط العاصمة اليمنية صنعاء وهو ما أثار حالة والخوف والذعر في نفوس المواطنين.

وتسببت الغارات بأضرار جسيمة بمستشفى السـبعين للأمومة، وأضرار بمعظم عقود وزجاجات جامع الشعب وجراء قصف الطيران العنيف الذي استهدف منطقة السـبعين جنوب العاصمة صنعاء.

كما تضررت منازل المواطنين وحالة فزع وخروج لبعض الأهالي من منازلهم جراء قصف طيران العدوان لمنطقة السبعين السكنية بالعاصمة، وتداول مغردون فيديوهات تظهر حالة الفرع التي عاشها السكان بصنعاء.

استهداف الأسرى

وأقدم تحالف العدوان على ضرب محيط سجن الأسرى في مبنى قيادة الأمن المركزي بعدة غارات أدت إلى تدمير بعض مرافق السجن كما أدت إلى حالة هلع كبيرة بين الأسـرى.

وأدانت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، اليوم الخميس، إقدام تحالف العدوان الأمريكي السعودي على الاستهداف المباشر والمتعمد لسجن الأسرى في قيادة الأمن المركزي بعدة غارات أدت إلى تدمير بعض مرافق السجن كما أدت إلى حالة هلع كبيرة بين الأسرى.

خروقات مستمرة لاتفاق السويد

وأعلنت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق في الحديدة، مساء اليوم الخميس، رصد 212 خرقاً لقوى العدوان بالمحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات أن خروق قوى العدوان تضمنت استحداث تحصينات قتالية في حيس، و 8 غارات لطيران تجسسي على حيس وجبل رأس.

وأشار المصدر إلى أن الخروق تضمنت أيضا، تحليق طائرة حربية في أجواء الفازة، و12 طائرة تجسسية في أجواء الفازة وحيس، و111 خرقا بقصف مدفعي لعدد 579 قذيفة، و80 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.