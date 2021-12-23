المشهد اليمني الأول

عاجل.. قناة الميادين توقف بث برامجها المباشرة وتنشر خبرا عاجلاً عن العمليات بالعمق السعودي (التفاصيل بالصورة)

عاجل.. قناة الميادين توقف بث برامجها المباشرة وتنشر خبرا عاجلاً عن العمليات بالعمق السعودي (التفاصيل بالصورة)

بثت قناة الميادين الفضائية، خبرا عاجلاً، نقلا عن عضو المجلس السياسي الأعلى، محمد البخيتي، عن العمليات بالعمق السعودي.

وقال البخيتي، أن عمليات صنعاء في العمق السعودي تحقق أهدافها في ردع العدوان.

وأكد البخيتي في لقاء مباشر مع قناة الميادين، أن تصعيد العدوان سيسرّع من عملية الحسم العسكري. وأضاف: تصعيد التحالف السعودي يأتي في سياق الانتقام بعد التقدم الميداني للجيش واللجان الشعبية.

وأشار الى أن التصعيد متوقع عادة مع قرب المعركة من نهايته. وتابع: التصعيد لن يفيد دول العدوان بل سيدفع بالمزيد للتوجه إلى الجبهات والحسم العسكري السريع.

ولفت البخيتي الى أن تصعيد التحالف اليوم هدفه منع تحقيق الحسم العسكري السريع.