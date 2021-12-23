المشهد اليمني الأول

علق عضو المجلس السياسي الأعلى، محمد علي الحوثي، عن تهديدات التحالف لإستهداف ملعب الثورة.

وأشار الحوثي في تغريده له بتويتر، الى اتجاه فرق اعلامية هذه اللحظات الى ملعب الثورة لتصوير الملعب من الداخل، وذلك لكشف أكاذيب تحالف العدوان.

وقال الحوثي في تغريدته: سيتجه الاعلام للتصوير من داخل الملعب لكشف كذبة دول العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الاماراتي وحلفائه هذه المرة.

وأضاف الحوثي: لعل الملك سلمان او ولي عهده يوقف ما يدفعه من اموال لمصادرهم التي ارتكبوا بسببهم الاف من جرائم الحرب كما حدث في مناسبات الاعراس والمساجد والاسواق والمنازل والماتم وغيرها.