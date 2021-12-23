المشهد اليمني الأول

عاجل.. اللجنة الأولمبية تتدخل وتعلق عن تهديدات دول التحالف لاستهداف ملعب الثورة في صنعاء (التفاصيل)

عاجل.. اللجنة الأولمبية تتدخل وتعلق عن تهديدات دول التحالف لاستهداف ملعب الثورة في صنعاء (التفاصيل)

علقت اللجنة الأولمبية اليمنية، اليوم الخميس، عن تهديد التحالف لاستهداف ملعب الثورة في العغاصمة صنعاء.

وناشدت اللجنة في بيان لها اللجنة الأولمبية الدولية IOC والإتحاد الدولي للجان الأولمبية الوطنية والمجلس الأولمبي الأسيوي وكل المنظمات الرياضية الدولية ومجلس الأمن بالتدخل لإيقاف استهدتف منشأة الندينة الرياضية وكل المنشآت الرياضية في اليمن.

وأضافت اللجنة، كونها منشئات رياضية حاضنة لأنشطة الشباب الرياضية، وليس لها علاقة بالجانب العسكري ولا تحتوي على أي نوع من الأسلحة، وقد ثبت ذلك منذ بداية العدوان في مارس 2015م.

وأكدت اللجنة أن جميع المنشآت الرياضية التي تم استهدافها لم يكن فيها أي اسلحة واي تجهيزات عسكرية.

وأشارت الى أن الرياضة اليمنية قد خسرت الكثير من المنشآت الرياضية بل وأهم المنشئات من استادات رياضية وصالات مغلقة انحرم منها الرياضيين من ممارسة أنشطتهم.

واختتمت في بيانها قولها: نرجو أن يجد ندائنا هذا اهتمام كل المؤسسات الرياضية وكل من يعنيه شأن الرياضة.