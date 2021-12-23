المشهد اليمني الأول

نشر مجموعة من الناشطين والإعلاميين صور وهم وسط ملعب مدينة الثورة بالعاصمة اليمنية صنعاء للتأكيد على خلو الملعب من الأسلحة التي ادعى تحالف العدوان تواجدها وسطه.

ودعا وكيل وزارة الإعلام، نصر الدين عامر، وسائل الإعلام العاملة في اليمن إلى زيارة مدينة الثورة الرياضية بصنعاء للتحقق من خلوها من أي أسلحة كما يدعي التحالف.

ونشر الإعلامي اليمني، أحمد جحاف، صورا له على حسابه بتويتر وعلق قائلا “مع الاستاذ نصر الدين عامر، وكيل وزارة الاعلام لكشف زيف وسائل إعلام العدوان عن تواجد عسكري وتخزين للسلاح داخل الملعب”.

وأظهرت الصور قيام الإعلاميين بتوثيق فيديوهات وصور للملعب والمدينة الرياضية للتأكيد على خلوها من الأسلحة أو أي تواجد عسكري، وهو ما يثبت كذب وتضليل قوات التحالف التي تعمل على استهداف المنشآت المدنية والبنى التحتية، كان آخرها مطار صنعاء الدولي ونفق السبيعن.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة غضب عارمة عقب التصريحات الإعلامية للتحالف والتي اعتبرها الكثير دعوة صريحة للاستهداف المنشآت المدنية في اليمن بدعوى واتهامات كيدية لا أساس لها من الصحة.

وقال مغردون إن وسائل إعلام محلية توجهت إلى ملعب مدينة الثورة الرياضي بصنعاء لنقل بث مباشر من داخله لمطالبة العالم بوقف استهداف المنشآت المدنية والبنى التحتية.