المشهد اليمني الأول

نُشرت مساء اليوم الخميس صوراً ومشاهد تظهر مرافق مدينة الثورة الرياضية وملعب الثورة في العاصمة اليمنية صنعاء بعد توعد تحالف العدوان السعودي الأمريكي باستهدافها بمزاعم وجود أسلحة فيها.

إعلاميون وحقوقيون يحتشدون وسط ملعب الثورة للتأكيد على خلوه من الأسلحة وعدم تكرار إفك أسلحة الدمار الشامل بالعراق وصواريخ ميناء بيروت بامريكا واسرائيل والسعودية

نشر مجموعة من الناشطين والإعلاميين صور ومشاهد وهم وسط ملعب مدينة الثورة بالعاصمة اليمنية صنعاء للتأكيد على خلو الملعب من الأسلحة التي ادعى العدو السعودي تواجدها وسطه.

حيث نشر الإعلامي اليمني، أحمد جحاف، صورا له على حسابه بتويتر وعلق قائلا “مع نصرالدين عامر، وكيل وزارة الاعلام لكشف زيف وسائل إعلام العدوان عن تواجد عسكري وتخزين للسلاح داخل الملعب”.

وتوجهت وسائل إعلام محلية توجهت إلى ملعب مدينة الثورة الرياضي بصنعاء لنقل بث مباشر من داخله لمطالبة العالم بوقف العدو السعودي الامريكي الصهيوني من استهداف المنشآت المدنية والبنى التحتية في عاصمة يمن الايمان والحكمة اليمانية .

وأظهرت الصور والمشاهد قيام الإعلاميين بتوثيق فيديوهات وصور للملعب والمدينة الرياضية للتأكيد على خلوها من الأسلحة أو أي تواجد عسكري، وهو ما يثبت كذب وتضليل العدو السعودي الذي يذكرنا بكذبة امريكا في غزو العراق وتدميره ببهتان اسلحة الدمار الشامل الامر الذي يذكرنا بأفك بنيامين نتنياهو عن تخزين حزب الله اللبناني الصواريخ في ميناء بيروت

واليوم العدو السعودي على خطى اسياده امريكا واسرائيل لتدمير العاصمة اليمنية جسور وملاعب ومطارات واحياء سكنية واسواق ومدارس ومشافي وسجون واقسام شرطة ومصانع ومعامل وحتى مقابر للتركيع او جعل صنعاء خالية من اهلها وهذا عشم ابليس بالجنة.