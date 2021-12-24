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من موقع الحدث.. شاهد الدمار والأضرار الذي خلفته غارات التحالف قبل لحظات وسط العاصمة صنعاء (صور)

من موقع الحدث.. شاهد الدمار والأضرار الذي خلفته غارات التحالف قبل لحظات وسط العاصمة صنعاء (صور)

تضرر منازل وممتلكات المواطنين جراء قصف الطيران العنيف على شارع الزبيري وسط العاصمة صنعاء.

وشن طيران تحالف العدوان الأمريكي السعودي، مساء اليوم الخميس 23 ديسمبر 2021م، عدد من الغارات على العاصمة اليمنية صنعاء.

وأفادت مصادر محلية، عن شن طيران العدوان السعودي الأمريكي غارات استهدفت أحياء سكنية وسط العاصمة صنعاء. ولفتت الى أن غارات الطيران استهدفت شمال غرب العاصمة صنعاء بخمس غارات وتحليق مازال مستمر.

وأكد شهود عيان ان غارات طيران العدوان استهدفت منطقة سكانية في شارع الزبيري بالعاصمة صنعاء.