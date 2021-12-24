المشهد اليمني الأول

وزع الاعلام الحربي، اليوم الجمعة، مشاهد عملية هجومية على مواقع مرتزقة الجيش السوداني في محوري المدافن والملاحيط في جيزان.

وأظهرت المشاهد التنكيل بمرتزقة الجيش السوداني وعدد من قتلى مرتزقة الجيش السوداني بعد اقتحام الجيش واللجان الشعبية لمواقعهم.

كما أظهرت عشرات جثث المرتزقة السودانيين وهي مرمية على الأرض، فيما جرح عدد من مرتزقة الجيش السوادني واسر اخرون، فيما لاذ البقية بالفرار وسط تقدم لقوات الجيش واللجان الشعبية على تلك المواقع.

وكشفت المشاهد اغتنام كمية من الأسلحة بعد السيطرة على مواقع المرتزقة السودانيين متنوعة بين أسلحة خفيفة ومتوسطة.