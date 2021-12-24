المشهد اليمني الأول

أدانت وزارة التربية والتعليم استهداف طيران العدوان الأمريكي – السعودي لمحيط المنشآت التعليمية في تقاطع شارعي “بغداد والزبيري”، ما أدى إلى إلحاق أضرار بالغة بمبنى صندوق دعم المعلم والتعليم والمشاريع، ومركز إنتاج الوسائل التعليمية، ومدرسة بغداد.

واستنكرت، في بيان، هذا العمل الإجرامي الذي يأتي ضمن سلسلة الجرائم والاعتداءات البربرية الممنهجة التي يستهدف -من خلالها- طيران العدوان المدنيين وأركان العملية التعليمية (معلمين، طلاب، منشآت تعليمية)، منذ بداية العدوان.

وندد التربية بالصمت الدولي إزاء جرائم العدوان بحق الشعب اليمني المنافية للمواثيق والأعراف والقوانين الدولية والأديان السماوية .. معتبراً تلك الجرائم والانتهاكات تعكس حالة الهستيريا ومستوى الانهزام النفسي والمعنوي والانهيار الأخلاقي لقوى العدوان.

وناشد البيان أحرار العالم والمنظمات الحقوقية والإنسانية تحمّل المسؤولية في مناصرة الشعب اليمني، وإدانة الجرائم المروّعة المرتكبة من قِبل التحالف السعودي، والضغط على مجلس الأمن للقيام بواجبه القانوني والأخلاقي في حماية المدنيين، والمنازل المدنية والمنشآت التعليمية والمدنية، وإيقاف الحرب وكافة أشكال العدوان على اليمن وشعبه.

وأكد المدير التنفيذي لصندوق دعم المعلم والتعليم، حسين عامر جبل، تضرر مكاتب الصندوق ومكوّناته.