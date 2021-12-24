المشهد اليمني الأول

انتعاش جبهة الساحل من جديد.. تفاصيل ما حدث بالساحل الغربي صباح اليوم “التفاصيل”

انتعاش جبهة الساحل من جديد.. تفاصيل ما حدث بالساحل الغربي صباح اليوم “التفاصيل”

كسر قوات الجيش واللجان الشعبية، اليوم الجمعة، زحفا لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بجبهة الساحل الغربي في محافظة الحديدة.

وأفاد مصدر عسكري بأن قوات الجيش واللجان الشعبية تمكنوا بعون الله من كسر زحف للمرتزقة شمال شرق حيس استمر 3 ساعات وسط تحليق مكثف لطيران العدوان الحربي والتجسسي.

وكان قوات الجيش واللجان الشعبية كسروا يوم أمس الأول، زحفًا واسعًا لمرتزقة العدوان باتجاه مناطق شمال شرق مديرية حيس استمر عدة ساعات رافقه تحليق مكثف لطائرات العدوان دون أن يحققوا أي تقدم يذكر.