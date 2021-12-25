المشهد اليمني الأول

شن طيران تحالف العدوان الأمريكي السعودي، مساء اليوم السبت، 25 ديسمبر 2021م، غارات عنيفة على العاصمة صنعاء.

وأفادت مصادر محلية، أن طيران العدوان الأمريكي السعودي شن غارات عنيفة وسط العاصمة صنعاء.

وأضافت المصادر، أن غارات العدوان اتجاه كلية الطيران في شارع الستين شمال غرب العاصمة صنعاء ولازال التحليق مستمر.



جرائم مستمرة

واستشهد ثلاثة مواطنين بينهم امرأة وطفل وأصيب سبعة آخرون إثر غارات شنها طيران العدوان الأمريكي السعودي مساء أمس الجمعة على محافظة المحويت.

وأوضح مصدر محلي أن طيران العدوان شن ثلاث غـارات على منزل تابع لحراسة إدارة الإنشاءات التابعة لمؤسسة الاتصالات بالمحافظة، ما أدى إلى استشهاد امرأة وطفلها ورجل وإصابة سبعة آخرين بينهم أطفال ونساء.

وأشار إلى أن المواطنين هرعوا إلى المكان المستهدف لإنقاذ المصابين ورفع الضحايا من تحت الأنقاض وتم إسعاف بعضهم وما يزال البحث جارياً عن البقية.

خروقات مستمرة لإتفاق السويد

أعلنت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق في الحديدة، مساء اليوم السبت، رصد 264 خرقاً لقوى العدوان بالمحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات أن خروق قوى العدوان تضمنت زحف في حيس تم إفشاله، و4 غارات لطيران حربي على حيس والجبلية، وغارة لطيران تجسسي على حيس.

وأشار المصدر إلى أن الخروق تضمنت أيضا، تحليق 4 طائرات حربية وطائرة تجسسية في أجواء حيس والجبلية، و142 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 1259 قذيفة، و111 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.