المشهد اليمني الأول

استشهد ثلاثة مواطنين بينهم امرأة وطفل وأصيب سبعة آخرون إثر غارات شنها طيران العدوان الأمريكي السعودي مساء الجمعة على محافظة المحويت.

وأوضح مصدر محلي أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على منزل تابع لحراسة إدارة الإنشاءات التابعة لمؤسسة الاتصالات بالمحافظة، ما أدى إلى استشهاد امرأة وطفلها ورجل وإصابة سبعة آخرين بينهم أطفال ونساء.

وأشار إلى أن المواطنين هرعوا إلى المكان المستهدف لإنقاذ المصابين ورفع الضحايا من تحت الأنقاض وتم إسعاف بعضهم وما يزال البحث جارياً عن البقية.

من جانبه أفاد البحث الجنائي في المستشفى الجمهوري بمدينة المحويت أن عدد الشهداء الضحايا الذين وصلوا إلى المستشفى الجمهوري ثلاثة هم:

1- هناء عبدالله الحوري، 30 عاماً

2- احمد هاشم الحوري، سنة ونصف

3- احمد سيف غالب الحميري، 25 عاماً

وحسب البحث الجنائي فإن الجرحى وصل عددهم إلى سبعة جرحى هم:

1- حنان يحيى الهاذلي، 35 عاماً

2- منصور عوض الجلالي، 50 عاماً

3-هاشم أحمد الحوري، 46 عاماً

4- خليل احمد الجعدي، 5 سنوات

5- شفاء احمد الجعدي، سنتين

6- علي هاشم الحوري، سنتين

7- أمنة يحيى الضلعي، 60 عاماً