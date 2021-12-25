المشهد اليمني الأول

باتت التقنيات المستخدمة في التجسس على الواتس آب كثيرة وفي متناول العامة من الناس، وفي هذه المقالة سنضع بين أيديكم اسهل برنامج تجسس على الواتس اب عليكم الحذر منها.

وللتجسس على الواتس اب هناك طرق كثيرة للتجسس على الواتس اب منها مايكون عن طريق رقم الهاتف او عن طريق الكمبيوتر او عن طريق تطبيقات قوية تساعد في اختراق الرسائل والمكالمات الواردة في الواتساب وسنعرض هنا أشد هذه البرامج و اسهل برنامج تجسس على الواتس اب لتوخي الحظر منها .

اسهل برنامج تجسس على الواتس اب

تطبيق spyhuman

وهو برنامج تجسس للهاتف و تحكم فيه عن بعد ، يعرف هذا التطبيق أنه قانوني و يقوم بتشفير المعلومات و يمكن الحصول عليه بسهولة ويعرف المتجسس على ما يتصفحه صاحب الهاتف على الانترنت ومعرفت مع من يتواصل من خلال هذا التطبيق .

نطبيق FlexiSPY

واحد من اشهر التطبيقات للتجسس على الهواتف الذكية ، حيث يعمل على معظم انواعها وعادة يستخدم لمن يريد اكتشاف الحقائق حول عدة موضوعات شخصية ويوفر تغطية حية للمحادثات التي تجرى على الهاتف ، خاصة على تطبيقات مثل “واتس آب” ، مع إمكانية دخول الـSMS وGPS ، ويعرف بأن المستخدم يحصل على إرشادات كيفية استعماله بمجرد شرائه مع كود لاستخدامه على موقع الإنترنت الخاصة بالتطبيق للاطلاع على ما يوجد على الهاتف المتجسس عليه لذلك يعتبره الوسط التقني اسهل برنامج تجسس على الواتس اب وأكثرهم خدمة للوالدين.

تطبيق MSpy

لا يملك MSpy شهرة كبيرة مثل السابق لكن ما يعوض ذلك هو امتلاكه واجهة مستخدم سهلة الاستخدام وقائمة طويلة من الخواص التجسسية، إذ يعتبر اسهل برنامج تجسس على الواتس اب ، مع دعمه لـ17 لغة ، ويمكن تنصيب التطبيق في أقل من 3 دقائق وبمجرد وضعه يحصل مالكه على دخول لكامل بيانات الهاتف المستهدف ويمكن الاطلاع عليها من خلال حساب الشخص على موقع التطبيق بالإنترنت مع الحصول على متابعة حية لما يحدث على الهاتف ، ويمكن متابعة الـ” فيس بوك” والـ”واتس آب” فضلاً عن وجود نسخة للكمبيوتر .

تطبيق Highster Mobile

يتميز تطبيق Highster Mobile بسعر معقول وسهل الاستخدام ، كما أنه الخادم الأمثل للوالدين، وبمجرد تنصيبه على الهاتف المراد التجسس عليه يرسل تقاريره مباشرة إلى الحساب على الإنترنت ، وهو معروف بالتجسس على رسائل الجوال ، ومن أهم خواصه إمكانية التجسس على الـ”واتس آب” حيث يسجل كافة المحادثات عليه ، كما أنه يرسل سجل بكافة الرسائل التي تم مسحها ، يعمل الجهاز مع أجهزة iOS و”أندرويد” .

تطبيق Spyera

يعد تطبيق Spyera الجيل القادم من تطبيقات التجسس على الجوال وهو معروف بالمراقبة للمكالمات الواردة والصادرة والرسائل النصية ، ويعرف التطبيق بشئ إضافي وهي سماحه بالتنصت على المكالمات ورؤية ما يتم كتابته على تطبيقات المحادثات الشهيرة مثل “فيسبوك” و”واتس آب” والرسائل النصية القصيرة ، ويمكن وضعه على الـ”آيباد” وأجهزة التابلت الـ”أندرويد” والـ”بلاك بيري” والـ”سيمبيان” .

تطبيق OnLog

يبلغ حجمه 10 ميجا تقريباً ، اول ما تفتح التطبيق ستقوم بكتابة اسم الشخص في الخانة الاولى وفي الخانة الموالية ستختار الدولة الخاص بك وطبعا ستجد ضمن القائمة جميع دول العالم بدون استثناء ، ومن ثم تدخل رقم هاتف في الخانة الاخيرة . سيتم اضافة الرقم ضمن قائمة المراقبين ، وهكذا سيبدأ بمراقبة الشخص واول ما يفتح حساب الواتس اب ستتوصل بإشعار انه متصل الان ، كما انه يعطيك تقرير مفصل حول اخر ظهور له بالثواني والدقائق والمدة التي قضاها داخل ومتى دخل لذلك يعتبره البعض اسهل برنامج تجسس على الواتس اب .