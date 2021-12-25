المشهد اليمني الأول

أعلن متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع انه تم استهداف مواقع حساسة للعدو السعودي بجيزان.

وقال العميد يحيى سريع “تمكنت القوة الصاروخية بفضل الله من دك مواقع هامة وحساسة جدا للعدو السعودي في جيزان بثلاثة صواريخ باليستية ذات دقة عالية وتقنية متطورة وأصابت أهدافها بحمد الله”.

واضاف”هذا الاستهداف يأتي في إطار الرد المشروع على جرائم وتصعيد العدوان السعودي الأمريكي وحصاره على بلدنا.

وأكد العميد يحيى سريع “نعد النظام السعودي بعمليات موجعة ومؤلمة طالما تمادى واستمر في غيه وعدوانه وجرائمه“.