المشهد اليمني الأول

استذكر البابا فرنسيس في رسالته بمناسبة عيد الميلاد يوم السبت 25 ديسمبر 2021 المآسي “الهائلة” و”المنسية” الجارية في سوريا واليمن في خضم الحربين اللذين أوديا بحياة “عدد كبير من الضحايا.

وقال البابا من ساحة القديس بطرس في روما خلال استعراضه التقليدي لصراعات العالم قبل اعلان تبريكاته المدينة والعالم كما يفعل كل عام “نسمع صرخة الأطفال ترتفع في اليمن حيث تجري بصمت ومنذ سنوات مأساة مروعة نسيها الجميع، ويقتل الناس كل يوم”.

من جهة أخرى، دعا الحبر الأعظم إلى “الحوار” من أجل “تجنب اندلاع جديد لنزاع طويل الأمد” في أوكرانيا.