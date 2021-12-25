المشهد اليمني الأول

أنهى صلح قبلي قاده مسؤول الوحدة الاجتماعية بمحافظة صنعاء عبدالله الأبيض وعدد من مشايخ محافظتي صنعاء وإب قضية قتل تحت إشراف محافظ صنعاء عبدالباسط الهادي.

وفي الصلح القبلي أعلن أولياء دم المجني عليه عبدالرحمن دحان عتوان من أبناء خولان محافظة صنعاء، العفو عن الجاني قصي عبدالرحمن الهتار من أبناء محافظة إب لوجه الله وتلبية لدعوة السيد القائد الذي دعا إلى حل الخلافات الداخلية والتوحد لمواجهة العدوان.

وخلال الصلح لفت محافظ صنعاء إلى أهمية الحفاظ على العادات والتقاليد الحميدة لإصلاح ذات البين وحل الخلافات بطرق سلمية، داعيا لتوحيد الصف لمواجهة العدو الحقيقي المتمثل في تحالف العدوان الأمريكي السعودي.

وأكد الهادي اهتمام قيادة المحافظة بمعالجة القضايا الاجتماعية وتعزيز أواصر التسامح والإخاء والتعاون، مثمنا جهود كل من ساهم في الصلح وعودة الإخاء بين الأسرتين.

بدوره أكد مسؤول الوحدة الاجتماعية بالمحافظة عبدالله الأبيض أن القبائل اليمنية باتت أكثر وعيا بمخططات العدوان الرامية لزعزعة الجبهة الداخلية المتوحدة في خندق الدفاع عن الوطن.

من جانبهم أكد مشايخ ووجهاء محافظتي صنعاء وإب على الإخاء وتوحيد الجهود لمواجهة تحالف الشر والعدوان تنفيذا لتوجيهات السيد القائد عبدالملك بن بدر الدين الحوثي.