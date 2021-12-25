المشهد اليمني الأول

هدد سفير عائلة آل سعود بطرد اليمنيين المغتربين من المملكة ممنيا عليهم ما يكسبوه من أموال بعرق جبينهم.

وقال سفير العائلة السعودي في تغريدة له على تويتر أن المغتربين اليمنيين يحولون أكثر من 4 مليار دولار إلى اليمن، مضيفا أن ذلك يعزز الإقتصاد اليمني.

واعتبر ناشطون تلك التغريدة تهديد واضح لليمن والمغتربين لمس ذلك الرافد لليمنيين في اطار حرب الإقتصادية الشاملة على اليمن بذريعة محاربة الحوثيين.

وأشعلت التغريدة موجة من التنديد والغضب اليمني واصفين حديث السفير بهذا المنطق بالوقح والسفيه.

فيما اعتبر آخرين وقاحة سفير العائلة السعودية لليمن معيبة وتستوجب اعتذار، كون اليمنيين يمتلكون أصولا منذ عقود فيما يعامل المغترب اليمني بقانون الكفيل الذي لا تقره شرائع ولا قانون سوى التجبر وقانون الغاب.

واستعرض آخرين صنوف من المعاملات السيئة والقبيحة بحق المغتربين اليمنيين في المملكة واعتباره مواطنين من الدرجة العاشرة، وتعرضهم للمضايقات والترهيب على مدى العام.

وذكر ناشطون أن المملكة تحتل مناطق جيزان ونجران وعسير وهذا بحد ذاته يجبر المملكة على الصمت كونها مدينة لليمنيين بأضعاف مايمكن تخيله، لافتين إلى أن المملكة مازالت تنهب النفط اليمني في مأرب وشبوة والمهرة وتحرم الشعب اليمني منها.

فيما أكد آخرين أن المملكة وراء منع شركات التنقيب عن النفط من دخول اليمن والتنقيب عن الآبار سيما في محافظتي مأرب والجوف كون السعودية تريد نهبها.