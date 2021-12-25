المشهد اليمني الأول

ورد الآن.. شاهد إطلاق دفعة من الصواريخ الباليستية تتجاوز عشرات صواريخ (التفاصيل بالفيديو والصور)

ورد الآن.. شاهد إطلاق دفعة من الصواريخ الباليستية تتجاوز عشرات صواريخ (التفاصيل بالفيديو والصور)

أطلقت عشرات الصواريخ الباليستية صباح اليوم، في انطلاق المرحلة الأولى من تدريب الحرس الثوري على الصواريخ والطائرات المسيرة.

وقد تم تجهيز هذه الصواريخ برؤوس حربية قابلة للفصل والقدرة على التوجيه خارج الغلاف الجوي ، فضلاً عن القدرة على تعطيل الدرع الصاروخي للعدو والمرور عبره.

حيث أقيمت المرحلة الأولى من تدريب الرسول الأعظم (صلى الله عليه وسلم) في المنطقة العامة للصحراء الوسطى الإيرانية مع تنفيذ عملية صاروخية وطائرة بدون طيار مشتركة للقوات الجوية للحرس الثوري الإيراني.

بحسب مجموعة الدفاع وكالة تسنيم للأنباء، المرحلة الأولى من تدريب فيلق الرسول الأعظم 15 من الحرس الثوري صباح اليوم بالشرع المقدس أو فاطمة الزهراء (ع) بإطلاق صواريخ باليستية ضخمة أرض-أرض ونفذت عمليات هجومية. طائرات بدون طيار مفخخة في المنطقة العامة لصحراء إيران الوسطى شد.

وشارك في هذه المرحلة من التمرين اللواء حسين سلامي القائد العام للحرس الثوري الإسلامي العميد أمير علي حاج زاده قائد القوات الجوية للحرس الثوري الإيراني ومجموعة من كبار الرتب. قادة ومسؤولو القوات المسلحة ؛ باستخدام جيل جديد من الصواريخ الباليستية وطائرات بدون طيار ، تم تنفيذ هجوم مشترك على قاعدة افتراضية للعدو وتدمير جميع الأهداف المحددة.