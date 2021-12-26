المشهد اليمني الأول

أعلنت القوات المسلحة، اليوم الأحد، عن تطهير منطقة اليتمة وما جاورها في محافظة الجوف بمساحة تقدر بأكر من 12٠٠ كم2.

وأكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان له أن قواتنا نجحتْ بعونِ اللهِ تعالى في تحريرِ منطقةِ اليتمةِ وما جاورَها بمحافظةِ الجوفِ ودحرِ قواتِ العدوِّ وأتباعِه من المرتزقةِ والخونةِ والعملاءِ في عمليةٍ عسكريةٍ واسعةٍ ( عملية فجرُ الصحراء ).

وأضاف العميد سريع أن العـملية أدت إلى التالي ، تحرير كاملَ منطقةِ اليتمةِ وما جاورَها وبمساحةٍ إجماليةٍ تقدرُ بأكثر من 12٠٠ كم2 ن وتكبيد قواتِ العدو خسائرَ فادحة واغتنام كمياتٍ كبيرةٍ من الأسلحةِ .

ولفت العميد سريع أن محافظةُ الجوفِ بهذه العملية أصبحت محررةً بالكاملِ عدا بعضُ المناطقِ الصحراوية.

وأكد أن القواتِ المسلحةَ بعونِ اللهِ تعالى وهي اليومَ تواجهُ التصعيدَ بالتصعيدِ لن تترددَ في تنفيذِ المزيدَ من العملياتِ العسكريةِ النوعيةِ خلالَ الفترةِ المقبلةِ ضمن دفاعِها المشروعِ عن الشعبِ والوطن.. كما أكد أن القواتِ المسلحةَ وهي بصددِ الانتقالِ إلى مرحلةٍ جديدةٍ من التصدي المشروعِ للعدوانِ، تهيبُ بكافةِ اليمنيينَ الاحرارِ إلى المشاركةِ الفاعلةِ في معركةِ الحريةِ والاستقلال.

وطمأن أبناءَ شعبِنا الصامدِ الصابرِ المجاهدِ بأن القوات المسلحة تمتلكُ الخياراتِ المناسبةَ للتصدي للعدوِّ المجرمِ والردِ على كل جرائمهِ واعتداءتِه.. مؤكدا أنه سيتمُّ إعلانُ تفاصيلَ العمليةِ في إيجازٍ صحفيٍ خلالَ الأيامِ القادمةِ إن شاءَ الله.