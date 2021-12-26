المشهد اليمني الأول

صنعاء تعلن رسمياً بدء مرحلة جديدة لمواجهة العـ ـدوان وتؤكد: نمتلك الخيارات المناسبة لذلك

وردنا الأن.. صنعاء تعلن رسمياً بدء مرحلة جديدة لمواجهة العـ ـدوان وتؤكد: نمتلك الخيارات المناسبة لذلك

أعلنت القواتِ المسلحةَ الانتقالِ إلى مرحلة جديدةٍ من التصدي المشروعِ لدول العدوانِ وأدواته، مهيبةً بكافةِ اليمنيينَ الاحرارِ إلى المشاركةِ الفاعلةِ في معركةِ الحريةِ والاستقلال.

وأكدت القوات المسلحة على لسان متحدثها الرسمي العميد يحيى سريع أنها تمتلكُ الخياراتِ المناسبةَ للتصدي للعدوِّ المجرمِ والردِ على كل جرائمهِ واعتداءتِه، مضيفاً “إن القواتِ المسلحةَ بعونِ اللهِ تعالى وهي اليومَ تواجهُ التصعيدَ بالتصعيدِ لن تترددَ في تنفيذِ المزيدَ من العملياتِ العسكريةِ النوعيةِ خلالَ الفترةِ المقبلةِ ضمن دفاعِها المشروعِ عن الشعبِ والوطن”.

جاء ذلك في بيان للقوات المسلحة، أكدت من خلاله على نجاحها في تحريرِ منطقةِ اليتمةِ وما جاورَها بمحافظةِ الجوفِ ودحرِ قواتِ تحالف العدوان ومرتزقته من تلك المناطق في عملية فجر الصحراء .