المشهد اليمني الأول

ورد الآن.. أول رد رسمي لحكومة صنعاء عن مؤتمر التحالف بوجود حزب الله وسط العاصمة صنعاء ويكشف حقيقة مشاهد أبو علي الحاكم التفاصيل)

ورد الآن.. أول رد رسمي لحكومة صنعاء عن مؤتمر التحالف بوجود حزب الله وسط العاصمة صنعاء ويكشف حقيقة مشاهد أبو علي الحاكم التفاصيل)

قال وزير الإعلام في حكومة الإنقاذ الوطني، ضيف الله الشامي، اليوم الأحد، إن العدوان الأمريكي السعودي يعتمد أسلوب تبرير قديم لقصف المدنيين والأبرياء.

وفي حديث للميادين، لفت الشامي إلى أن تحالف العدوان تفاجأ بالأهداف التي تقصف في العمق السعودي”، مشدداً على أن السعودية باتت لا تمتلك اية مواقف لتبرير عدوانها على اليمن.. مؤكدا أن الدم اليمني الذي يسفك هو أسمى من كل الأمراء والمماليك، موضحا أن تحالف العدوان يقصف الأطفال والنساء بشكل صريح.

وأوضح الشامي أن تحالف العدوان يتحدث عن وجود خبراء إيرانيين ومن حزب الله ولا يقدم أي أدلة”.. مضيفا ” تحالف العدوان قصف مطار صنعاء لقطع الطريق على الضغط العالمي لإعادة فتحه، وأن واشنطن ساندت دول العدوان في الحرب على اليمن لتمرير أجندتها عبرها”.

ولفت الشامي إلى أن واشنطن دخلت بشكل مباشر عبر الضغوط لوقف معركة مأرب بعد انتصارات الجيش واللجان، مشيراً إلى أنها هددت بشكل مباشر بأن معركة مأرب هي معركتها ولن تسمح بأي نصر للجيش واللجان الشعبية.

وفي سياق حديثه، لفت الشامي أيضاً إلى أن المعركة في مأرب قائمة مع تحالف العدوان بغطاء جوي أمريكي ومشاركة الجماعات التكفيرية.. مؤكدا أن الولايات المتحدة ودول العدوان يعتمدون الخداع في حديثهم عن تقديم الدعم لليمنيين، موضحاً أنّ الولايات المتحدة الممول الاساسي والمحرك والداعم للجماعات التكفيرية في اليمن.

و قال الشامي “لا نفرق بين محمد بن سلمان وزعيم تنظيم القاعدة في اليمن”.

وأشار إلى أن الحديث الأمريكي بشأن الطائرات المسيرة اليمنية يعبر عن حقيقة العجز السعودي، موضحاً أنه ربما الإدارة الأميركية الحالية لا تريد تكرار أخطاء الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بشأن دعم السعودية بالأسلحة.

واعتبر الشامي أن السعودية تستعلي في منطقها لكنها عاجزة عن مواجهة المقاتل اليمني والأسلحة التي يصنعها، مضيفاً أن التصنيع العسكري يعتمد السرية بشأن الأسلحة المتطورة التي لم يكشف عنها.

وأوضح أن الرؤية واضحة وهي سياسة قائمة على الندية بمواجهة هؤلاء الذين يعتدون على اليمن. مؤكدا أن تحالف العدوان لو كان صادقاً لكان نفذ اتفاق السويد بشأن جبهة الساحل الغربي.

أما في ما يخص قضية وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي قال الشامي إن “جورج قرداحي عبر عن موقف حر وإنساني ووطني يشرف كل اللبنانيين”، مضيفاً: لأن الصمت العربي والدولي عن الجرائم بحقنا أخرسه الريال السعودي”.

وختم وزير الإعلام حديثه بالقول: “الولايات المتحدة تكمم الأفواه لكي لا يتضامن احد مع اليمنيين”، مشدداً على أن قضية فلسطين هي قضيتنا المركزية والأولى والعدوان شن علينا لوقف هذا التوجه في اليمن.