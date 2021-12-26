المشهد اليمني الأول

شن طيران تحالف العدوان الأمريكي السعودي، مساء اليوم الأحد، 26 ديسمبر 2021م، غارات عنيفة على العاصمة صنعاء.

وأفادت مصادر محلية، أن طيران العدوان الأمريكي السعودي شن غارات عنيفة وسط الأحياء السكنية بالعاصمة صنعاء.

وأكد مواطنون، أن غارات العدوان استهدفت منطقة الحي الليبي في عصر ولازال التحليق مستمر.

وتضررت معظم ممتلكات المواطنين الخاصة بالإضافة إلى المدينة الليبية المحيطة من كلية الطيران في شارع الستين شمال غرب العاصمة صنعاء جراء تجدد قصف طيران تحالف العدوان السعودي قبل قليل.

جرائم مستمرة

أصيب 7 مدنيين بجروح، اليوم الأحد، ودمرت سيارتهم نتيجة استهدافها بغارتين من قبل طيران العدوان الأمريكي السعودي في قرية الذنبة بمديرية مقبنة بمحافظة تعز.

وأفادت مصادر بالمحافظة أن السيارة المستهدفة من قبل طيران العدوان في مديرية مقبنة كانت تحمل مواداً غذائية تتبع المواطن زيد الحاج.

في ذات السياق شن طيران العدوان السعودي الأمريكي غارة على مديرية صالة.

وكان سقط شهيدان أحدهما طفل و3 جرحى، في 15 من ديسمبر الجاري، في جريمة لطيران العدوان بمنطقة البرح في مديرية مقبنة.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الاستهداف للمدنيين في تعز يأتي في سياق الرغبة الأمريكية في استمرار العدوان من خلال التصعيد الواضح في أكثر من ساحة وعلى أكثر من صعيد، الأمر الذي يؤكد زيف دعوات واشنطن للسلام.

خروقات مستمرة لإتفاق السويد

أعلنت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق في الحديدة، مساء اليوم الأحد، رصد 92 خرقاً لقوى العدوان بالمحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات أن خروق قوى العدوان تضمنت محاولة تسلل في حيس تم إفشالها، وغارتين لطيران العدوان الحربي على مقبنة، و3 غارات للطيران التجسسي على حيس.

وأشار المصدر إلى أن الخروق تضمنت أيضا، تحليق 3 طائرات حربية، و 3 طائرات تجسسية في أجواء حيس والجبلية، و22 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 43 قذيفة، و56 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.