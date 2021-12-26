تعرية خطيرة للزعيم.. كشف معلومات خطيرة من اللواء بحيبح واغتيال بالسم وتقسيم اليمن ثلاثة أقاليم “جديدة” وأهمها (اقليم الساحل الغربي) وبمشاركة “طارق عفاش” بلقاء خطير في شرم الشيخ

المشهد اليمني الأول

تعرية خطيرة للزعيم.. كشف معلومات خطيرة من اللواء بحيبح بتقسيم اليمن ثلاثة أقاليم “جديدة” وأهمها (اقليم الساحل الغربي) وبمشاركة “طارق عفاش” بلقاء خطير في شرم الشيخ

من اثيوبيا الى شرم الشيخ عمالة عائلة عفاش استقطاب وتنظيم للموساد وبالاسماء يكشف اللواء ناصر بحيبح ذلك والمصير اغتياله بالسم وما كان بالماضي وحاضر العدوان سينتهي بقوم مؤمنيين

“خاص”

البداية من اثيويبا

في عام 1972م واثناء حكم القاضي عبدالرحمن الارياني لليمن صنعاء وبرحلة علاجية استخبارية سافر قائد الكتيبة الاولى مدرع النقيب / احمد حسين الغشمي واركان حرب الكتيبة الملازم اول / علي عبدالله صالح عفاش الى اثيوبيا -اقليم اريتيريا وهناك تم تجنيدهم كعملاء للموساد الصهيوني وخونة لليمن والوطن العربي والامة الاسلامية وتحت عنوان محاربة المد الشيوعي الماركسي القادم من جنوب اليمن.

وذلك مقابل وعود وصولهم للسلطة واغراء بنعيم اليمن المزعوم بعهد الخونة عفاش والغشمي وهي اسطوانة تتكرر مع خونة اليوم وكان ما كان من تنكر وجحود وغدر للثنائي القاتل الغشمي وعفاش لليمن ارضا وانسان وخيرات من غدر للرئيس الحمدي الذي وثق بهم ايما ثقة.

فتم اغتيال الرئيس الشهيد الحمدي واخيه عبد الله في وليمة غداء لاغتيال وحدة سالمين الحمدي ثم اغتيال وحدة عبدالفتاح اسماعيل بعد الصدام الشطري مارس 1979م ثم اغتيال وحدة 22مايو 1990م بحرب صيف 1994م ثم اغتيال ثورة شباب 11فبراير 2011م واليوم بمحاولات عده لاغتيال ثورة 21 سبتمبر 2014م وبمشاركة كل الادوات المحلية والاقليمية وبدعم واسناد فعال من لندن واشنطن وتل ابيب ومعهم اصحاب الخطاب التكفيري الوهابي بكل اصنافه واشكاله وبنكهة التاسلم العثماني الجديد القديم والمستفيد تل ابيب والمسيحية الصهيونية امريكا وبريطانيا بنهب خيران النفط والغاز وبثمن بخس والمتضرر اليمن والوطن العربي والامة الاسلامية بكل المقاييس والمعايير.

تجديد عهد العمالة في شرم الشيخ

في شهر ديسمبر الحالي عام 2021م عقد اجتماع في شرم الشيخ في مصر كامب ديفيد ضم ضباط من الموساد الاسرائيلي مع الخائن طارق محمد عبد الله صالح عفاش كامتداد لخيانه وعماله عميد العائلة العفاشية علي عبدالله صالح عفاش ولنفس المهام كادوات رخيصه غادره قاتله وهذة المرة يراد اغتيال جغرافيا اليمن بمسمى الجنوب العربي جنوبا وبالساحل الغربي بكيان متصهين في باب المندب والمخأ والوازعية.

والخطوات الاولى لذلك احاطة جغرافيا الكيان الصهيوني الاستعماري في باب المندب باسلاك شائكة تفصله عن محافظة الحديدة واطلاق قناة فضائية للخائن طارق عفاش بمسمى الجمهورية مع انشاء مدينة سكنية للمغرر بهم والمخدوعين بعصبية جمهورية عائلة عفاش ويتزامن ذلك مع احراق ورقة حزب الاصلاح الاخواني الخائن باحلال عناصر مواليه لمؤتمر عائلة عفاش جناح الامارات مكان عناصر حزب الاصلاح فرع التنظيم العالمي لاخوان التكفير باليمن في هياكل السلطة العسكرية والسياسية لما تسمي شرعية فنادق الخارج خاصة في المحافظات النفطية.

كما حصل في محافظة شبوة وبالقوة القاهرة لقوى الاستكبار العالمي من واشنطن تل ابيب لندن ومن دار في فلكهم من دول واحزاب العالم وعجم تركيا العثمانية كمؤشر ثقة وبالوراثة ومن الاباء للابناء لعملاء الصهيونية العالمية لسلالات العائلات الحاكمة في الانظمة الجمهورية التي اسموها معتدلة بعفاش والشيخ عبدالله بن حسين الاحمر وكأن اليمن ملكية خاصة لهاتين العائلتين العمليتين للصهيونية بالوكيل التركي القطري او الوكيل السعودي الاماراتي بعد التجربة الناجحة لعمالة حكم سلالات العائلات بالكيانات الاستعمارية الملكية.

اللواء ناصر بحيبح يكشف خيانة عفاش

في تاريخ 24 ابريل من عام 2017م وبتصريحات صحفية للواء المتقاعد / ناصر صالح سالم بحيبح نشرها الاعلام الالكتروني مع صورة للغشمي وصالح عفاش بالاسود والابيض وهم في اثيوبيا عام 1972م كشف فيها تفاصيل تجنيد الموساد الصهيوني للملازم /علي عبدالله صالح عفاش والنقيب /احمد حسين الغشمي في ارتيريا التابعة حينها لاثيوبيا.

ووعد اللواء بحيبح بكشف الكثير من المعلومات ونشرها في صحف عربية شهيرة حول جرائم صالح عفاش من اغتيال شيوخ قبائل وضباط وعن صافر وعن علاقات عصابة عفاش بعصابات دولية والايادي الأثمه تمتد الى اللواء ناصر بحيبح وتتمكن من قتله بالسم في تاريخ في يوم 17مايو 2017م اى بعد ثلاثةاسابيعبعد 23 يوما من تصريحات اللواء ناصر بحيبح.

واكد الناشط السياسي والحقوقي محمد الولص لموقع اليمن العربي ان اللواء بحيبح تعرض لتسمم حاد يوم 16مايو حيث اكد الاطباءبان جسده تعرض لجرعة قاتلة قوية من السم ادت الى توقف القلب ووظائف الكلى توفي على اثرها، وكان الناشط محمد الولص بصدد ترتيب لقاء صحفي مع اللواء بحيبح ولصحيفة مصرية شهيرة لكن الايادي الآثمة كانت الأسرع.

تصريحات اللواء بحيبح كاملة:

نقلاً عن موقع اليمن العربي

اللواء بحيبح يفضح علاقة صالح بالموساد الاسرائيلي منذ عام 72

اللواء بحيبح يكشف عن احد أهم الاسرار في حياة عفاش ويفضح علاقته بالموساد الاسرائيلي منذ عام 72:

اكد اللواء المتقاعد/ ناصر صالح سالم بحيبح ان علي عبدالله صالح ارتبط بالموساد الإسرائيلي في وقت مبكر منذ مطلع العام 1972م.

واوضح بحيبح بان عفاش آنذاك برتبة ملازم أول واحمد الغشمي حينها برتبة نقيب وكان يعمل الغشمي قائد الكتيبة الاولى مدرع وعفاش كان اركان حرب الكتيبة.

وأشار بحيبح ان احمد الغشمي سافر الى اسمرة ارتيريا في مطلع 72 ورافقه في رحلته علي عبدالله صالح عفاش رافق الغشمي في هذه الرحلة لغرض العلاج اثر وجود شظية في احد اضلاع صالح أصيب بها في موقع ريمة حميد جنوبي صنعاء في مشاكل حدثت في عام 68م.

وكانت ارتيريا حينها لا زالت تتبع اثيوبيا, وكان صالح حينها لا يمتلك مصاريف العلاج وكانت تمر اليمن وقتها بأزمة اقتصادية صعبة في عهد الرئيس الارياني.

حينها اخذ صالح مصاريف علاجه من الشيخ احمد سالم العواضي ما يعادل الفين دولار وكان العواضي صديق مبكر مع علي عبدالله..!! وتقابل صالح والغشمي في عدة لقاءات في عام 72 في اسمرة مع الملحق العسكري الاسرائيلي في اثيوبيا ورئيس شعبة الموساد في القرن الافريقي ومع قنصل اسرائيل في ارتيريا, وتم تنظيم الغشمي وعفاش من وقتها مع الموساد الاسرائيلي.

كما أن من عمل على ربطهم بالموساد هم شخصين, احدهم ضابط اثيوبي كان يراس عصابة تهريب عبر البحر والشخص الاخر يمني يدعى احمد حوتر كان مهاجر في امريكا وكان ايضاً مربوط بالموساد. والموساد انذاك كان في اقوى صراع في المنطقة اثناء الصراع المصري الاسرائيلي وكان الموساد يعمل بوتيرة عالية لاختراق كل الدول العربية..!!!

أتذكر حينها أن صالح عفاش اراد ان يستقطب البعض وأنا واحد من أولئك للعمل معهم في العام 75م عندما تم تعيينه قائد لمعسكر خالد بتعز وقائد قطاع باب المندب لكي يعمل معهم ضمن الخلية التي ارتبطت مع الموساد بقيادته هو والغشمي.

وقد حاول أن يستقطبني وزميلي اللواء الراحل/ محمد صالح الكهالي واللواء/ علي محمد صلاح, حيث طلبني وجلست انا وهو جلسة خاصة في بيته في شارع البليلي بصنعاء وكان يحدثني بأهمية تشكيل مجموعة ضباط لتيار عسكري وطني لحماية الجيش من الفكر الشيوعي وألمح لي في حديثه بان هناك قيادة جديدة سوف تقود اليمن وستكون مدعومة دولياً من اجل تطوير اليمن والخ…

كان صالح يأتي لي بكلام عاطفي من اجل الوطن ومستقبله, وقد ذهبت الى المقدم/ عبدالله الحمدي قائد العمالقة واخبرته بكلام علي عبدالله صالح وان هذا الكلام عبارة عن مخطط لانقلاب وغضب مني عبدالله الحمدي وقال هذا الكلام لا يمكن يحصل من اخي علي عبدالله صالح وكان با يقوم بسجني لولاء متانة علاقتي مع عبدالله الحمدي يعني بان ال الحمدي كانوا يثقوا ثقة غير عادية في عفاش.

قد تأكد لي من زملاء عن علاقة عفاش بالموساد وبعد مقتل الرئيس الحمدي اكد له زميله وصديقه اللواء/ محمد شايف جارالله قائد القوات الجوية سابقاً ومحافظ صعده سابقاً بتفاصيل علاقة عفاش بالموساد في ارتيريا وان الموساد قدم للغشمي وعلي عبدالله وعود بدعمهم سياسياً ومخابراتياً على اعلى مستوى في اليمن حتى يتم وصولهم الى قيادة البلاد.

ومن بعدها اخذتُ كل الحيطة والحذر من تعاملي مع زملائي ومسئولين الدولة بعد ان صنع علي عبدالله حوله مجموعة من الضباط في الامن الوطني انذاك وفي الجيش..!!

كما أن صالح عفاش هو من قتل الغشمي بالتنسيق مع ضباط مخابرات في الشطر الجنوبي دون علم الرئيس الشهيد/ سالم ربيع علي, كما أني سوف انشر معلومات اخرى ذات اهمية بالغة بتفاصيلها عن بعض جرائم عفاش وذلك في لقاءات قادمة مع صحف عربية شهيرة ”

من الخطر الشيوعي الى الخطر الشيعي

في الماضي تمكنت الصهيونية العالمية والغرب المسيحي الصهيوني من حشد التكفير الوهابي والمتعطشين للمال والسلطة لمواجهة الاتحاد السوفيتي والنظام الوطني التقدمي بجنوب اليمن بمعزوفة الكفر والالحاد والخطر الشيوعي على التأسلم الوهابي والاخواني والسلفي التكفيري وكان لهم ما اراد واليوم الصهيونية العالمية وامريكا وبريطانيا ومعها كل وجميع ادوات التكفير ومتعطشي السلطة والمال وانظمة التطبيع والكيانات الملكية الاستعمارية لمواجهة ما اسموه الخطر الشيعي والخطر الفارسي الذان يهددان التأسلم وعروبة وعبرية محمد بن زايد ولا ولن يكون لهم ما يريدون فالميدان المقاوم في القرن الواحدوالعشرين لايشبه ميدان القرن العشرين .

أَعُوذُ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّیۡطَـٰنِ ٱلرَّجِیم

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِیمِ

“ یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ یَنصُرۡكُمۡ وَیُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ” سورة محمد الآي 7

وزوال القوم الظالمين سيكون على ايدى القوم المؤمنيين بعون القوي العزيز وقادر ياكريم وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.

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المشهد اليمني الأول

المحرر السياسي

26 ديسمبر 2021م