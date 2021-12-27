المشهد اليمني الأول

استشهد وأصيب نحو 40 مواطن بغارات طيران العـدوان السعودي الأمريكي في مختلف المحافظات اليمنية خلال أسبوع.

وفي آخر الجرائم، أصيب مدير مكتب الصحة العامة والسكان بمديرية مقبنة ومدير مكتب الزراعة بالمديرية واثنين اخرين إثر غارة لطيران العـدوان استهدفت سيارتهم بشكل مباشر بمنطقة سقم مساء الاحد 27 ديسمبر2021م.

وأفادت مصادر محلية في تعز ان الاستهداف جاء بعد خروجهم من مستشفى النصر خلال جولة تفقدية للاطلاع على احتياجات المواطنين.

وأدانت وزارة الصحة في بيان الجريمة التي طالت طاقم طبي أثناء قيامه بواجبه الإنساني في مديرية مقبة بتعز، معتبرةً استهداف الطواقم الطبية تعدياً وانتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية والأعراف والقيم الإنسانية

كما حملت مجلس الأمن والأمم المتحدة مسؤولية التصدي لانتهاكات العـدوان باعتبارها جرائم حرب ضد الإنسانية.

من جانبها ادانت وزارة الزراعة استهداف احد كوادرها بغارة لطيران العدوان.

ويواصل طيران العدوان السعودي الأمريكي شن غاراته على العاصمة صنعاء والمحافظات اليمنية مستفيدا من دفعة أمريكية جديدة لإدامة العدوان على اليمن، شن طيران العـدوان 35 غارة خلال ال 24 ساعة الماضية، و314 غارة خلال أسبوع، أسفرت عن استشهاد 5 مواطنين بينهم أطفال ونساء، وإصابة 32 آخرين بينهم أطفال ونساء.