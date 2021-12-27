المشهد اليمني الأول

أفادت مصادر محلية عن تحرك مسلحي الإصلاح باتجاه منطقة النقبة لاعتراض مليشيا الإمارات قبل دخولها مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة.

وأكدت مصادر محلية أن عناصر من مليشيا “العمالقة” الممولة إماراتيا تتجه للسيطرة على عتق بعد قرار اقالة محافظ الإصلاح محمد صالح بن عديو السبت الماضي.

وتوقعت المصادر أن مواجهات دامية قد تندلع بين مليشيا الإمارات وتركيا والسعودية في شبوة النفطية عند مدخل عتق، وسط تحليق مستمر للطيران الحربي الإماراتي في أجواء المدينة.

وأوضحت المصادر أن الإمارات عجزت عن السيطرة على عتق، التي سلمها “هادي” على طبق من ذهب، للقوات التابعة للإمارات.

وتسعى الإمارات الاطباق على شبـوة النفطية عسكريا بذريعة السيطرة على عسيلان وبيحان، بعد تحريرها من قبل قوات حكومة الإنقاذ في أكتوبر الماضي.

المصدر: وكالة الصحافة اليمنية