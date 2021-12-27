المشهد اليمني الأول

أكد وزير الثروة السمكية محمد الزبيري ان قوات العدو السعودي تواصل اعمالها العدائية في المحافظات الواقعة تحت الاحتلال ومنها محافظة المهرة.

واضاف الزبيري في تصريح لـ”26سبتمبرنت” ان القوات السعودية تعزز من تواجدها في مينا نشطون وتعمل مواقع عسكريه وحفر خنادق في محيط الميناء لغرض السيطرة على سواحل المهرة ومضايقه الصيادين وقطع مصدر دخلهم الذي هو الوحيد البحر.

ودعا وزير الثروة السمكية الاحرار في المحافظات الواقعة تحت الاحتلال ومنها المهرة الى توحيد الصفوف لمواجهة الاحتلال السعودي الاماراتي وطرد الغزاة من ارض اليمن