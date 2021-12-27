المشهد اليمني الأول

طالب مكتبا الصناعة والتجارة ونقابة المخابز والأفران والهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري بأمانة العاصمة، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية والمحلية بسرعة التدخل لرفع الحصار ووقف العدوان عن اليمن.

واستنكرت بيانات صادرة عن الوقفة الاحتجاجية التي نظمها موظفو تلك الجهات أمام مكتب الأمم المتحدة اليوم الاثنين بصنعاء ، بحضور المدير التنفيذي للشركة المهندس عمار الأضرعي، استمرار تحالف العدوان الأمريكي السعودي في احتجاز سفن المشتقات النفطية ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة رغم حصولها على تصاريح الدخول من الأمم المتحدة.

وفي الوقفة أكد نائب مدير مكتب الصناعة والتجارة الدكتور محمد السفياني أن الحصار وانعدام المشتقات النفطية أدى إلى توقف معظم المنشآت الصناعية والتجارية وتعطيل الأنشطة الاقتصادية والخدمية والإمدادات الغذائية والدوائية.

وحمل الأمم المتحدة المسؤولية القانونية الكاملة عن ما تتعرض له سفن الوقود من احتجاز وقرصنة.. مطالبا المنظمة الأممية بالضغط على تحالف العدوان للسماح بدخول السفن إلى ميناء الحديدة وضمان عدم احتجازها مستقبلا.

من جانبه أشار مدير فرع الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري محمد الشهاري، إلى أن تحالف العدوان تسبب في تدمير وإحراق ما يزيد عن 365 ناقلة وقود و8 آلاف و483 وسيلة نقل و884 شاحنة غذاء، إلى جانب 15 مطارا و16 ميناء فضلا عن تدمير العديد من الطرق على مسافات 5749 كيلو مترا من الطرق و100 جسر.

وطالب الأمم المتحدة بالاستجابة للنداءات المتكررة والقيام بأقل واجباتها بإدانة تلك الممارسات التعسفية والمخالفة لكل الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية.

فيما استنكرت نقابة المخابز والأفران في أمانة العاصمة، ما يقوم به تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي من حصار على الشعب اليمني ومنع دخول سفن الحبوب والدقيق واستمرار احتجاز سفن الوقود، والذي يترتب عليه إغلاق المخابز والأفران وعدم قدرتها على توفير الرغيف والخبز اليومي وكذا تعطيل وإغلاق المطاعم وتجويع 30 مليون إنسان.

وجددت النقابة مطالبة الأمم المتحدة بسرعة التدخل لرفع الحصار ومنع احتجاز سفن الوقود بما يضمن توفير المشتقات اللازمة لتشغيل الأفران والمخابز واستمرارها في إنتاج الخبز للمواطنين.