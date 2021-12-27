المشهد اليمني الأول

” خاص”

رصد موقع المشهد اليمني الاول سلسلة تغريدات على تويتر للمرتزق والقيادي الاصلاحي الاخواني عادل الحسني قال فيها: ان عمار محمد عبدالله صالح عفاش وصل الى شبوة الى منشأة بلحاف المُحتلة من قوات الاحتلال الاماراتي.

واشار المرتزق عادل الحسني الى ان قدوم عمار عفاش الى شبوة لتنفيذ مهام خاصة مشابهه لمهام الاغتيالات التي شهدتها مدينة عدن بعد سيطرت مليشيات الانتقالي عليها وحينها طالت الاغتيالات أئمة مساجد اخوانية وشخصيات سياسة وامنية وعسكرية يدينون بالولاء لحزب الاصلاح التكفيري.

وتبين في وقت لاحق ان الخلايا التي كانت تنفذ عمليات الاغتيال في عدن كان لها ارتباط مباشر بعمار صالح عفاش والذي كان يشغل منصب وكيل جهاز الامن القومي الذي انشأته امريكا ابان حكم الخائن علي عبدالله صالح عفاش كذارع امني بوليسي يقوم بمهام لمصلحة امريكا وتل ابيب ومنها مهمة تدمير صواريخ سام ارض جو للتمهيد للعدوان والغزو والاحتلال والتمزيق والتقسيم كما هو يحدث اليوم والصهيونية العالمية بصدد احلال مؤتمر عفاش جناح الامارات المتصهينة مكان خائن اخر هو حزب الاصلاح التكفيري المُسيطر على محافظة شبوة.

وقبل يومين بدأت ملامح نقل محافظة شبوة النفطية من حزب الاصلاح الخائن الى ادوات الامارت المتصهينة عائلة عفاش والمجلس الانتقالي بالسياسة والامن والمعسكرات وفرق الاغتيالات كمؤشر على احراق ورقة الاخوان باليمن بعد انتهاء مهامهم الدموية القذرة والاستغناء عنهم بعد صناعة ادوات مسلحة على واقع الجنوب والساحل الغربي بالمجلس الانتقالي والاخوين طارق وعمار محمد عبد الله صالح عفاش كادوات اكثر انبطاحا وامتثالا لخيانة التطبيع مع تل ابيب وعلنا مثلهم مثل وكيلهم الاماراتي.

وبعد تعيين محافظ لشبوة من جناح مؤتمر الامارات عوض الوزير بدلا عن الاخواني مهاتير شبوة بن عديو تناقلت وكالات الانباء عن توجه قوات ماتسمى بالوية العمالقة السلفية التكفيرية نسخة الامارات الى شبوة بقيادة التكفيري ابو زرعه والتكفيري حمدي شكري وعلى قاعدة ومبدأ الاستعمار البريطاني القديم الجديد فرق بين الادوات العميلة والخائنة تسود .

المشهد اليمني الاول

المحرر السياسي

27 ديسمبر 2021م