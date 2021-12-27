المشهد اليمني الأول

يكتنف الغموض مصير محافظ مأرب سلطان العرادة منذ أكثر من شهر، وسط أنباء عن خلافات شديدة بينه وبين قيادة الشرعية والتحالف حول معركة مأرب.

وقالت مصادر إن سلطان العرادة يتهم الشرعية والتحالف بالتخلي عن مأرب وعدم تقديم الدعم الكافي للتصدي لقوات صنعاء التي باتت على بعد مرمى حجر من مركز المدينة. ، إضافة إلى تعيين قيادات غير كفؤة، وإقصاء أبناء مأرب وهو ما سبب بحسب العرادة غضب أبناء مأرب وعدم استجابة منهم للتحشيد إلى الجبههات.

ووفقا للمصادر فإن العرادة هدد بتقديم استقالته وكشف الطرف المتسبب بسقوط مأرب بيد قوات صنعاء إذا لم يتم تنفيذ مطالبه، وهو مالم يستجب إليه التحالف حتى الان.

وقرر العرادة الاعتكاف في مقر إقامته بمأرب، بينما تجري النقاشات لتعيين القيادي المؤتمري ذياب بن معيلي نائبا له بصلاحيات كاملة.