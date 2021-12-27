المشهد اليمني الأول

أعلنت الخارجية الإيرانية عزمها الإعلان عن تعيين سفيراً لها في اليمن وذلك بعد أيام من استشهاد السفير السابق حسن إيرلو .

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين إن طهران تعتزم الإعلان عن تعيين سفير جديد لها في اليمن.

وأضاف : بان الجمهورية الاسلامية الإيـرانية ستبقى الى جانب الشعب اليمني لايصال صوت مظلوميته الى اسماع العالم، وتبذل الجهود للوصول الى حل مستديم لازمة اليمن باسرع وقت ممكن.

ويأتي القرار الإيراني بتعيين سفير جديد في اليمن بعداستشهاد السفير الإيـراني السابق بصنعاء حسن إيرلو، إثر إصابته بفيروس كورونا ورفض تحالف العدوان لإجلاءه إلا بعد ان ساءت حالته وذلك لعدم وجود إمكانيات طبية.

ويتعرض مئات الالاف من المرضى والمصابين من اليمنيين بأمراض مزمنة للوفاة بسبب عدم تمكنهم من السفر للخارج نتيجة الحصار المفروض على مطار صنعاء ومنع الرحلات المدنية من الذهاب والاياب من وإلى مطار صنعاء.