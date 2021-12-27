المشهد اليمني الأول

اختارت الولايات المتحدة الأمريكية اليمن مسرحا لتدريبات طياريها القتالية، بالمشاركة مع السعودية في تنفيذ عملية عسكرية مباشرة،بهدف ما أسمته “ردع المعتدين الإقليميين”.

ونشر موقع”dvidshub” التابع للقوات الأمريكية صورا لطائرات أمريكية وضباط وطيارين أمريكيين في قاعدة الملك فهد الجوية في الطائف أثناء تجهيز الطائرات بالصواريخ، من أجل تنفيذ عملية جوية مشتركة.

وبحسب الموقع “لم تسمح التدريبات لكلا البلدين بإجراء تدريبات قيّمة في الجو فحسب ، بل سمحت أيضًا للولايات المتحدة بممارسة قدرات التوظيف القتالية الرشيقة، من خلال استخدام الطيارين متعددي القدرات ، والمعدات الموجودة مسبقًا وعمليات النقل الجوي للوقوف بسرعة وتوظيف القوات في قاعدة الملك فهد الجوية .

وأوضح الموقع أن طائرات F-16 Fighting Falcons الأمريكية و F-15 Strike Eagles السعودية حلقت جنبا إلى جنب ، استغلت الوحدات وقتها لتحسين الإجراءات وصياغة قدر أكبر من التشغيل البيني بين البلدين.

وتزامنت هذه التدريبات مع عمليات قصف مكثفة لليمن استهدفت عددا من المدن بما في ذلك العاصمة صنعاء، لوحظ فيها استخدام أنواع جديدة من الأسلحة، وهو ما يرجح اتخاذ واشنطن لليمن مسرحا لهذه العملية.