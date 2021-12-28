المشهد اليمني الأول

تعرض مطار عتق في محافظة شبوة مساء اليوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2021م لهجوم صاروخي باليستي استهدف القوات الإماراتية والقوات التكفيرية المدعومة إماراتياً بعد ساعات على تسلمهم المطار وعدة مواقع في محيط عتق.

وأكدت مصادر محلية مصرع وإصابة العشرات من قوات الإحتلال الإماراتية ومرتزقتها في المطار، لافتةً أن القوات الإماراتية ومرتزقتها وصلوا اليوم الثلاثاء للمطار.

وأفادت المصادر عن هرع سيارات الإسعافات إلى مكان اشتعال النيران في المطار، مشيرةً إلى سماع دوي رصاص كثيف في المطار ومحيطه.

وأشارت إلى أن القوات التكفيرية التابعة للإمارات تستلمت عدة مواقع داخل وبمحيط مدينة عتق منها المطار.

وقالت المصادر أن تمركز القوات الإماراتية ومرتزقتها من التكفيريين جاء بعد طرد القوات الموالية لحزب الإصلاح، وتعيين محافظ جديد بدل المحافظ المحسوب على حزب الإصلاح “بن عديو”.

اتهامات لحزب الإصلاح

ولم تعلن حتى اللحظة أي جهة مسؤوليتها عن الإستهداف، بيد أن مرتزقة الإمارات اتهموا حزب الإصلاح أنه وراء العملية.

وبين المرتزقة الموالين للإمارات على مواقع التواصل الإجتماعي أن خلايا حزب الإصلاح تريد الإنتقام من الإمارات ومرتزقتها بعد فشلها في إدارة شبوة، متهمين حزب الإصلاح بتسليم عدد من المديريات للحوثيين.

حالة من الهلع في معسكرات المرتزقة

وتسود حالة من الهلع في معسكرات المرتزقة التكفيريين التابعين للإمارات، وسط أنباء عن إستهداف معسكر العلم بالتزامن مع الضربات التي تعرض لها مطار عتق.

وأكد مواطنين سماع أصوات تحليق مكثف لطيران العدوان في مركز محافظة شبوة “مدينة عتق”.