المشهد اليمني الأول

ورد الآن.. صنعاء تصدر قرار قهري جديد “لهذه الفئة” وتقدم فرصة أخيرة (وهذا ما سيحدث بعد أسبوعين)

ورد الآن.. صنعاء تصدر قرار قهري جديد “لهذه الفئة” وتقدم فرصة أخيرة (وهذا ما سيحدث بعد أسبوعين)

ورد الآن.. صنعاء تصدر قرار قهري جديد “لهذه الفئة” وتقدم فرصة أخيرة (وهذا ما سيحدث بعد أسبوعين)

استمعت محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد في أمانة العاصمة، اليوم، إلى رد النيابة على جميع الدفوع المقدمة من المتهمين في قضية “قصر السلطانة”.

وفي الجلسة المنعقدة برئاسة رئيس المحكمة القاضية سوسن الحوثي، وحضور عضو النيابة القاضية أمل الجلال، طلبت النيابة من المحكمة، التنصيب عن المتهمين الفارين الذين تم النشر عنهم في الصحيفة الرسمية.

وأقرت المحكمة منح المتهمين عبر محاميهم، فرصة أخيرة لتقديم ما تبقى لديهم، بعدما استمعت لردود بعض المتهمين الحاضرين، وإحضار المتهمين الذين لم يحضروا هذه الجلسة قهرا عبر ضمنائهم، والتأجيل لمدة أسبوعين.

وكانت أولى جلسات المحاكمة في القضية، التي يحاكم فيها 82 متهماً بجريمة النصب والاحتيال، على 110 آلاف مواطن، والحصول على أكثر من 66 مليار ريال، بدأت في 18 أغسطس الماضي، واستغرق التحقيق فيها سنة كاملة.