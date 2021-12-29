المشهد اليمني الأول

ورد الآن.. صنعاء تزف بشرى سارة لجميع المواطنين دون استثناء “انتظروها مدة طويلة” وفي جميع المحافظات (وهذا ما سيحدث خلال الأيام القادمة)

ورد الآن.. صنعاء تزف بشرى سارة لجميع المواطنين دون استثناء “انتظروها مدة طويلة” وفي جميع المحافظات (وهذا ما سيحدث خلال الأيام القادمة)

زفت صنعاء، اليوم الأربعاء، بشرى سارة لجميع المواطنين بالإنتقال إلى خدمة الجيل الرابع “4G الجديدة” ولجميع شركات الإتصالات في اليمن.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة مسربة من شركة يمن موبايل، تشرح لمشتركيها طريقة الانتقال إلى خدمة الجيل الرابع من الاتصالات والانترنت 4G.

وذكر الناشطون أن “يمن موبايل” ستطلق خدمة الجيل الرابع خلال الأيام القادمة، وستشمل الخدمة بدايةً المشتركين في أمانة العاصمة صنعاء، بعدها ستتوسع تدريجيا لتشمل بقية المحافظات اليمنية.

وتحدث وزير الاتصالات مسفير النمير، قبل أيام، عن منح الوزارة تراخيص لـ3 شركات اتصالات للعمل بتقنية الجيل الرابع، وهي (يمن موبايل وسبأفون، وأيضا واي).

شبكاتُ الجيل الرّابع

يُعبّر مُصطلح الجيل الرّابع (4G) عن أحد خدمات الشبكات الخلويّة اللّاسلكيّة، حيث بدأت هذه الخدمة في عام 2009م، في الولايات المتحدة الأمريكيّة، كما أنّها ظهرت بعد خدمة شبكات الجيل الثّالث (3G) لزيادة الحاجة إلى خدمة أسرع.

حيث تمّ رفع السّرعة إلى عشرة أضعاف سرعة شبكات الجيل الثّالث تقريباً؛ نظراً للاستخدام الواسع لأجهزة الهواتف الذّكية واللّوحيّة التي تحتاج إلى سرعات عالية في نقل ملفات الفيديو والموسيقى وغيرها.

تكنولوجيا الجيل الرّابع

تُعدّ شبكات الجيل الرّابع (4G) شبكات راديويّة متقدّمة، تعتمد على بروتوكولات الإنترنت (بالإنجليزيّة: Internet protocol) في عمليّة إرسال واستقبال البيانات في حُزم، وتظهر نقطة اختلافها عن سابقتها من الشّبكات بكونها تنقل بيانات الصّوت أيضاً باستخدام بروتوكولات الإنترنت، ممّا يجعلها تعتمد بشكل كامل على البروتوكولات، ويتمّ نقل البيانات عبر هذه الشّبكات من خلال الاتصال بين الهاتف المحمول والمحطات الأرضيّة (بالإنجليزيّة: base station).

وذلك لتبادل بيانات الإنترنت عبر ما يُسمّى بالوسيط الهوائيّ (بالإنجليزيّة: air interfaces)؛ ولأنّ هنالك الكثير من التّشابه وَالتّداخل بين شبكات الجيل الرّابع والثّالث، فإنّ الوسائط الهوائيّة التي تُستخدم مع شبكات الجيل الثالث تُستخدم لنفس الهدف في شبكات الجيل الرّابع، ومنها: LTE ، DMA2000، بالإضافة إلى WiMAX.

مزايا وعيوب شبكات الجيل الرّابع

تحتوي تكنولوجيا شبكات الجيل الرّابع على خصائص إيجابيّة وسّلبيّة على حدّ سواء، كغيرها من التقنيّات،

ومن مزاياها:

دعم الوسائط المتعدّدة التفاعليّة (بالإنجليزيّة: interactive multimedia)، مثل: الفيديو، وفيديو البث المُباشر، والصّوت، وخدمات الإنترنت، بالإضافة إلى شبكات الانترنت ذات النطاق العريض ذات سعة وسرعة عالية مُقابل تكلفة منخفضة لكل بت. الوصول العالميّ وإمكانية نقل الخدمة، إلى جانب قابليّة التطوير.

فعاليّة عرض النطاق (بالإنجليزية: Spectral efficiency)، حيث يمكن توفير الحدّ الأقصى لعدد المستخدمين مع الحفاظ على جودة الخدمة.

توفير تنظيم أفضل، وتقنيّات للتحكّم في قبول المُكالمات.

أمّا عيوب هذه الشّبكات فهي:

مُكلفة، وصعبة التنفيذ. تستهلك طاقة البطاريّة بشكل كبير. تحتاج إلى مُعدّات وأجهزة مُعقّدة لتنصيبها وتشغيلها.

أهداف 4G للاتصالات اللاسلكية:

نظام كفء طيفيا (بت/ث/هرتز وبت/ث/هرتز/الموقع). اضافة الى قدرة عالية للشبكة: مزيد من المستخدمين في وقت واحد لكل خلية.

معدل بيانات اسمي 100 ميغابت/ثانية فبينما يتحرك العميل فيزيائيا بسرعات عالية بالنسبة للمحطة، و1 جيجابت/ثانية، بينما يكون العميل والمحطة في مواقع ثابتة نسبيا كما يحدد الاتحاد الدولي للاتصالات الراديوية.

معدل بيانات يقدر على الأقل ب100 ميغابت/ثانية بين أي نقطتين في العالم. تحويل سلس عبر الشبكات غير المتجانسة. وربط غير منقطع وتجوال عالمي عبر الشبكات المتعددة.

جودة عالية للخدمة لجيل الوسائط المتعددة المقبلة (صوت في الوقت الحقيقي، وبيانات بسرعة عالية، ومحتوى فيديو عالي الدقة، والتلفزيون المحمول، الخ) [5] التوافقية مع المعايير اللاسلكية الحالية. شبكة آي بي شاملة مبدلة للحزم.

باختصار، ينبغي لنظام 4G أن يقوم حيويا بتبادل واستخدام موارد الشبكة لتلبية الحد الأدنى من متطلبات جميع المستخدمين الممكنين من 4G.

ولم تعلن بعد “شركة يمن موبايل” رسميا عن انتقالها إلى خدمة الـ4G، فيما أكد مصدر خاص في الشركة “صحة المعلومات” الواردة في صورة أدناه، التي تتضمن طريقة تفعيل مشتركي يمن موبايل الخدمة الجديدة في هواتفهم؛ ومن المتوقع أن تعلن الشركة عن ذلك رسميا، مطلع العام القادم 2022م.